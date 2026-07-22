ANTD.VN - Trước thềm kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), này 22-7, Công an phường Tây Hồ (Hà Nội) đã tổ chức tổng vệ sinh, chỉnh trang khuôn viên và dâng hương tưởng niệm tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Xuân La.

Công an phường Tây Hồ tri ân Anh hùng liệt sĩ bằng những việc làm thiết thực

Hoạt động mang ý nghĩa giáo dục truyền thống sâu sắc, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", đồng thời khơi dậy trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ bình yên cuộc sống của nhân dân.

Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, sáng 22-7, Công an phường Tây Hồ đã tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm số 32 đường Xuân La, phường Tây Hồ.

Đoàn công tác do Trung tá Ngô Thái Sơn, Trưởng Công an phường Tây Hồ làm Trưởng đoàn, cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an phường tham gia trong không khí trang nghiêm, thành kính.

Hoạt động mang ý nghĩa giáo dục truyền thống sâu sắc, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa"

Trước khi tổ chức lễ dâng hương, cán bộ, chiến sĩ Công an phường đã tiến hành tổng vệ sinh, chăm sóc cây xanh, chỉnh trang khuôn viên, làm sạch cảnh quan khu vực Đài tưởng niệm. Những phần việc tuy giản dị nhưng mang ý nghĩa thiết thực, góp phần giữ gìn không gian tưởng niệm luôn khang trang, sạch đẹp, thể hiện sự trân trọng đối với công lao to lớn của các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Trong không khí thiêng liêng của buổi lễ, các cán bộ, chiến sĩ đã dành phút mặc niệm, kính cẩn dâng những nén hương thơm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ. Mỗi nén hương được thắp lên là sự tri ân sâu sắc đối với những người đã không tiếc máu xương, hiến dâng tuổi thanh xuân và cả cuộc đời cho độc lập, tự do của dân tộc, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân, hoạt động tri ân không chỉ là nét đẹp truyền thống được gìn giữ qua nhiều thế hệ mà còn là dịp ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc, bồi đắp lý tưởng cách mạng, củng cố bản lĩnh chính trị và khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của lực lượng.

Trong không khí thiêng liêng của buổi lễ, các cán bộ, chiến sĩ đã dành phút mặc niệm, kính cẩn dâng những nén hương thơm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ

Qua hoạt động ý nghĩa này, mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an phường Tây Hồ càng ý thức sâu sắc hơn trách nhiệm của mình trong việc kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và Nhân dân; không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và ý thức phục vụ nhân dân.

Đây cũng là một trong những hoạt động thiết thực của Công an phường Tây Hồ nhằm giáo dục truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc, góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.

Sự hy sinh của các Anh hùng liệt sĩ sẽ mãi là ngọn lửa thiêng soi sáng con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đối với cán bộ, chiến sĩ Công an phường Tây Hồ, lòng biết ơn không chỉ được thể hiện bằng những nén hương thành kính hay những phút mặc niệm trang nghiêm, mà còn bằng những hành động cụ thể trong thực hiện nhiệm vụ hằng ngày, nỗ lực giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân, xứng đáng với sự hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước.