Công an phường Hai Bà Trưng hỗ trợ 25 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn

ANTD.VN - Sáng 22/7, Công an phường Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã tổ chức chương trình “Kết nối trái tim yêu thương - Gần dân nhất, Xây dựng bản lĩnh chính trị, nhân văn trong lòng nhân dân”, phối hợp với các nhà tài trợ hỗ trợ 25 hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người khuyết tật, neo đơn trên địa bàn.

Dự chương trình có đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Hai Bà Trưng và các đồng chí Chủ tịch UBMTTQ, Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ phường, lực lượng an ninh trật tự cơ sở, các tổ trưởng tổ dân phố, Ban Chỉ huy và cán bộ chiến sĩ Công an phường Hai Bà Trưng, đại diện các doanh nghiệp, nhà hảo tâm cùng đại diện 25 gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Toàn cảnh chương trình

Địa bàn phường Hai Bà Trưng có diện tích 2,65 km2, với dân cư đông đúc gồm 29.099 hộ và 92.984 nhân khẩu, là địa bàn trung tâm, có vị trí quan trọng về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội của thành phố với nhiều mục tiêu trọng điểm. Thành phần dân cư chủ yếu là các gia đình đã sinh sống lâu dài trên địa bàn, cuộc sống kinh tế gia đình ổn định, tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn có những cá nhân, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mặc bệnh hiểm nghèo hoàn cảnh éo le đặc biệt.

Đại diện các gia đình có hoàn cảnh khó khăn được nhận trợ cấp trên địa bàn

Với tinh thần “Mỗi ngày một CBCS Công an phường Hai Bà Trưng làm một việc tốt phục vụ nhân dân”, vì nước quên thân, vì dân phục vụ” và tấm lòng “Tương thân tương ái, Bầu ơi thương lấy Bí cùng” “Ấm tình quân và dân trên địa bàn phường”. Công an phường Hai Bà Trưng đã tiến hành rà soát các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn và kêu gọi các nhà hảo tâm cùng công an phường giúp đỡ, chia sẻ, hỗ trợ cho những cá nhân, gia đình có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt ngay trên địa bàn, triển khai chương trình “Kết nối trái tim yêu thương - Gần dân nhất - Xây dựng bản lĩnh chính trị, nhân văn trong lòng dân” trên địa bàn phường Hai Bà Trưng.

Trung tá Bùi Thế Anh, Trưởng Công an phường phát biểu tại chương trình

Phát biểu tại chương trình, Trung tá Bùi Thế Anh, Trưởng Công an phường nhấn mạnh Đảng và Nhà nước luôn xác định công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, nhất là các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là chủ trương lớn, thể hiện truyền thống nhân văn, tinh thần “lá lành đùm lá rách”, “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Với chức năng, nhiệm vụ được giao, Công an phường không chỉ thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự mà còn luôn quan tâm, đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác dân vận, an sinh xã hội. Thời gian qua, Công an phường đã chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức rà soát, xác minh thực tế từng trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn; đánh giá khách quan, công khai, đúng đối tượng để xây dựng danh sách đề xuất hỗ trợ. Những hộ gia đình được lựa chọn này hôm nay, đều là những trường hợp rất khó khăn, có người già neo đơn, người khuyết tật, mắc bệnh hiểm nghèo, lao động chính mất khả năng lao động hoặc các gia đình không còn nguồn thu nhập ổn định.

Theo chương trình, mỗi hộ gia đình được hỗ trợ sẽ nhận 2 triệu đồng mỗi tháng, góp phần giúp các gia đình có thêm điều kiện trang trải cuộc sống, giảm bớt khó khăn trước mắt, đồng thời tạo thêm động lực để vươn lên ổn định cuộc sống. Tại chương trình, ban tổ chức đã trao tổng số 50 triệu đồng cho 25 gia đình. Chương trình sẽ được duy trì lâu dài để chia sẻ khó khăn hàng tháng cho các gia đình.

Thay mặt Công an phường, đồng chí Trưởng Công an phường cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đã luôn đồng hành cùng địa phương trong các hoạt động an sinh xã hội.

Phát biểu tại chương trình, ông Phạm Văn Thắng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư dịch vụ và thương mại ATP thay mặt các nhà tài trợ cũng khẳng định tinh thần “lá lành đùm lá rách” là hoạt động thường niên của công ty với mong muốn chia sẻ với các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Ông Phạm Văn Thắng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư dịch vụ và thương mại ATP phát biểu tại chương trình.

Trong niềm vui mừng, xúc động, ông Nguyễn Văn Thụ, đại diện cho 25 hộ dân được nhận trợ cấp cũng bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến các nhà tài trợ và Công an phường Hai Bà Trưng, khẳng định đây là nguồn động viên to lớn giúp gia đình vơi bớt khó khăn, ổn định cuộc sống, cũng là động lực để cố gắng hơn trong cuộc sống.

Ông Nguyễn Văn Thụ, đại diện cho 25 hộ dân được nhận trợ cấp phát biểu tại chương trình

Thay mặt Đảng ủy, UBND phường, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND phường gửi lời cảm ơn đến các doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã quan tâm, chia sẻ, phát huy tinh thần “lá lành đùm lá rách” để các gia đình vơi bớt khó khăn. Đồng thời đồng chí Chủ tịch phường cũng cảm ơn Công an phường Hai Bà Trưng bên cạnh rất nhiều công việc đang triển khai để đảm bảo ANTT, đã chủ động nắm địa bàn, liên hệ các nhà hảo tâm hỗ trợ 25 gia đình khó khăn, thể hiện tinh thần gần dân, trọng dân, xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân, góp phần bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân ngay từ cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND phường phát biểu tại chương trình

Đồng chí Chủ tịch UBND phường và Trưởng Công an phường trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.