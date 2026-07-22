Nén tâm nhang tháng Bảy và lời thề giữ bình yên của tuổi trẻ Công an Thủ đô

ANTD.VN - Sự tri ân của những người lính trẻ Công an Hà Nội trong tháng Bảy được gói ghém qua từng phần mộ liệt sĩ được vun vén, từng gia đình đồng đội được chăm lo và cả những đêm thức trắng bám địa bàn, giữ sự bình yên cho từng ngõ xóm...

Chiều 22/7, không gian tại Đài Tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ Công an Thủ đô như ngưng đọng. Dưới cơn mưa bụi lất phất của những ngày cuối tháng 7, khối cán bộ, đoàn viên thanh niên Công an Thủ đô đứng nghiêm trang, hướng ánh mắt về bức tượng đài ghi danh những người đi trước. Mùi trầm hương thoảng nhẹ, len lỏi qua từng hàng cây tĩnh lặng.

Bước lên bục danh dự, Đại úy Nguyễn Vũ Lê Linh, Trưởng Ban Thanh niên Công an TP Hà Nội, thay mặt hàng vạn đoàn viên thanh niên lực lượng áo chiến cất giọng trầm ấm: "Chiến tranh khốc liệt đã lùi xa, nhưng máu xương của các anh hùng liệt sỹ đã tô thắm thêm màu cờ Tổ quốc. Những nén tâm nhang dâng lên ngày hôm nay là lời hứa quyết tâm của tuổi trẻ Công an Thủ đô, nguyện cống hiến hết mình vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, như ước nguyện của các anh một thời cầm súng...".

Đại úy Nguyễn Vũ Lê Linh, Trưởng Ban Thanh niên CATP cẩn trọng dâng nén tâm nhang lên đài tưởng niệm.

Lời bộc bạch trước anh linh liệt sĩ không nằm trên những trang giấy vô tri. Xuyên suốt "Tháng 7 - Tháng Tri ân", tuổi trẻ Công an Thành phố đã biến lòng biết ơn thành những giọt mồ hôi trên hiện trường. Chỉ trong vài tuần của Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2026, hàng ngàn lượt đoàn viên đã tỏa đi khắp các nẻo đường, lặng lẽ xắn tay áo tu sửa, tạo cảnh quan môi trường tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn 126 xã, phường, thị xã thuộc thành phố.

Họ chọn cách lùi lại phía sau những hào quang, mang những phần quà nghĩa tình đến gõ cửa từng nhà, hỏi thăm sức khỏe 100% đoàn viên thanh niên CATP là thương binh, thân nhân các gia đình liệt sỹ. Những cái nắm tay thật chặt, những giọt nước mắt rưng rưng của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, của những người đồng đội mang trên mình thương tật đã trở thành động lực vô hình, thôi thúc những người lính trẻ vững bước.

Các đại biểu dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ Công an Thủ đô

Nhìn rộng ra, ngọn lửa truyền thống đang được những người trẻ dệt nên bằng chính những chiến công thầm lặng giữa thời bình. Lời thề trước đài tưởng niệm được họ chứng minh bằng hành động bám cơ sở sát sao. Đó là hình ảnh những chiến sĩ trẻ khoác balo về các xã, phường, dầm mưa dãi nắng hướng dẫn bà con làm thủ tục hành chính, gỡ từng nút thắt mâu thuẫn xóm làng.

Đó còn là những mũi nhọn xung kích trên mặt trận số. Trong kỷ nguyên "Ba Nhất", thanh niên Công an Thủ đô không chỉ tinh nhuệ, quả cảm đối mặt với tội phạm hình sự sừng sỏ, mà còn sắc bén, nhạy bén trở thành những "chiến sĩ trên bàn phím". Họ thức trắng đêm bóc gỡ các đường dây lừa đảo công nghệ cao, kiên nhẫn ngăn chặn những luồng thông tin độc hại để người dân không bị "đầu độc" trên không gian mạng.

Lễ dâng hương khép lại. Đại úy Nguyễn Vũ Lê Linh nắn nót cắm nén hương cuối cùng lên lư đồng trước đài tưởng niệm. Khói nhang cuộn lên rồi tan vào thinh không, nhưng trong ánh mắt kiên định của hàng chục cán bộ chiến sĩ trẻ có mặt sáng hôm ấy, một ngọn lửa khác vừa được thắp lên rực sáng: Ngọn lửa của khát vọng dấn thân, giữ trọn bình yên cho mọi nếp nhà.