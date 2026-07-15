Sáng nay, HĐND TP Hà Nội chất vấn công tác bảo đảm an toàn thực phẩm gắn với bữa ăn bán trú

ANTD.VN - Tiếp tục chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, sáng 15/7, HĐND TP Hà Nội sẽ chất vấn công tác bảo đảm an toàn thực phẩm gắn với bữa ăn bán trú trong trường học.

Theo dự kiến chương trình, HĐND TP sẽ dành trọn vẹn một buổi sáng để các đại biểu HĐND TP tái chất vấn việc thực hiện Nghị quyết số 436/NQ-HĐND ngày 10-7-2025 về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 25 HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 (đối với nhóm vấn đề chất vấn việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hà Nội), gắn với việc triển khai bữa ăn bán trú cho học sinh trên địa bàn thành phố sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp; chất vấn các giải pháp khắc phục tình trạng úng ngập đô thị.

Đây đều là những vấn đề tác động trực tiếp đến đời sống của người dân, đòi hỏi phải xác định rõ hiệu quả, trách nhiệm, có giải pháp khả thi và lộ trình thực hiện cụ thể.

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn sẽ được phát trực tiếp trên sóng truyền hình và các nền tảng của Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội để cử tri và nhân dân theo dõi, giám sát.

Trước đó, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố Hà Nội đã giám sát về công tác tổ chức bữa ăn bán trú tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập. Qua giám sát cho thấy việc triển khai chính sách hỗ trợ bữa ăn bán trú đã đạt nhiều kết quả tích cực; tuy nhiên, quá trình tổ chức thực hiện vẫn còn một số hạn chế cần sớm được khắc phục.

Đó là áp lực gia tăng nhanh số lượng học sinh bán trú vượt quá khả năng đáp ứng của cơ sở vật chất tại nhiều trường học. Nhiều cơ sở giáo dục, nhất là khu vực nội thành, còn thiếu quỹ đất để xây dựng bếp ăn, nhà ăn, phòng nghỉ; nhiều hạng mục chưa đáp ứng yêu cầu về quy trình bếp ăn một chiều, bảo quản thực phẩm và tổ chức phục vụ học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng chăm sóc và điều kiện bảo đảm vệ sinh học đường.

Việc truy xuất nguồn gốc thực phẩm tại nhiều cơ sở vẫn chủ yếu dựa trên hồ sơ do đơn vị cung cấp xuất trình; khả năng kiểm soát toàn bộ chuỗi cung ứng từ vùng nguyên liệu đến bàn ăn của học sinh còn hạn chế.

Đồng thời, việc ứng dụng công nghệ số trong quản lý, truy xuất nguồn gốc và giám sát an toàn thực phẩm còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu quản lý trong bối cảnh quy mô bán trú ngày càng lớn...

Vẫn còn xảy ra vi phạm tại một số đơn vị cung cấp như thực phẩm không bảo đảm chất lượng, không bảo đảm an toàn, nguồn gốc chưa rõ ràng. Mặc dù các cơ quan chức năng đã phát hiện, xử lý một số vụ việc, song, điều này cho thấy nguy cơ mất an toàn thực phẩm vẫn hiện hữu. Việc xử lý các vi phạm trong một số trường hợp chưa đủ sức răn đe.