Chủ tịch FIFA Gianni Infantino ấn tượng mạnh với sân vận động PVF - Bộ Công an

ANTD.VN - Sáng 27-8-2026, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) Gianni Infantino đã tới thăm, làm việc tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF - Bộ Công an và tham quan công trình sân vận động PVF đang được xây dựng tại xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên.

Đón Chủ tịch FIFA và đoàn công tác có Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh, Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an; Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội, cùng đại diện các đơn vị liên quan.

Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh, Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an đón Chủ tịch FIFA Gianni Infantino tới tham quan công trường sân vận động PVF - Bộ Công an (Ảnh: Phú Khánh)

Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc CATP Hà Nội giới thiệu với Chủ tịch FIFA về sân vận động PVF (Ảnh: Phú Khánh)

Tại công trường sân vận động PVF, ông Gianni Infantino được giới thiệu về quy mô, tiến độ và những điểm nhấn trong thiết kế của công trình. Công trình do Bộ Công an làm chủ đầu tư, Công ty CP Vinhomes thuộc Tập đoàn Vingroup là tổng thầu xây dựng, được khởi công cuối năm 2025 và dự kiến hoàn thành vào tháng 3-2027.

Chủ tịch FIFA rất ấn tượng quy mô và tiến độ xây dựng của sân vận động được thiết kế theo tiêu chuẩn FIFA, với hệ mái vòm độc đáo và hiện đại, mặt sân sử dụng công nghệ cỏ tiên tiến trên thế giới. Công trình có diện tích khoảng 55.000 m² và sức chứa lên tới 60.000 khán giả.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đặc biệt ấn tượng với quá trình xây dựng sân vận động PVF - Bộ Công an (Ảnh: Phú Khánh)

Khi hoàn thiện, PVF sẽ trở thành sân vận động đầu tiên tại Việt Nam được trang bị hệ thống mái đóng mở tự động. Không chỉ giúp hạn chế ảnh hưởng của thời tiết, thiết kế này còn tạo điều kiện để sân vận động chủ động hơn trong khai thác, tổ chức các trận đấu và nhiều sự kiện quy mô lớn. Đây được kỳ vọng trở thành một trong những sân vận động hiện đại hàng đầu Việt Nam, đủ khả năng tổ chức các trận đấu và sự kiện thể thao quốc tế.

Sau khi tham quan công trình, Chủ tịch FIFA tiếp tục thăm Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF - Bộ Công an, gặp gỡ Ban lãnh đạo, Ban huấn luyện, cầu thủ CLB bóng đá Công an Hà Nội, tìm hiểu hệ thống sân tập, khu thể lực, khách sạn thể thao và hoạt động đào tạo cầu thủ. Ông Infantino không quên gửi lời chúc mừng bóng đá Việt Nam với chức vô địch ASEAN Cup 2026, cũng như CLB Công an Hà Nội với chức vô địch quốc gia cùng tấm vé AFC Champions League Elite vừa xuất sắc giành được.

Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh, Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an thay mặt Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an dành tặng những món quà lưu niệm đặc biệt, đậm đà bản sắc văn hóa Việt Nam dành cho Chủ tịch FIFA (Ảnh: Phú Khánh)

Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc CATP Hà Nội dành tặng những món quà lưu niệm của CATP Hà Nội tới Chủ tịch FIFA (Ảnh: Phú Khánh)

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc CATP Hà Nội, Chủ tịch CLB bóng đá Công an Hà Nội tặng chiếc áo đấu lưu niệm của CLB Công an Hà Nội cho Chủ tịch FIFA (Ảnh: Phú Khánh)

Chủ tịch FIFA ấn tượng với sự quy mô, bài bản của Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF - Bộ Công an. Ông bày tỏ sự tin tưởng rằng môi trường chuyên nghiệp này sẽ sản sinh ra nhiều tài năng lớn, góp phần giúp bóng đá Việt Nam vươn tầm châu lục và thế giới trong tương lai.

Tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh, Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an đã thay mặt Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an dành tặng những món quà lưu niệm đặc biệt, đậm đà bản sắc văn hóa Việt Nam dành tới Chủ tịch FIFA cùng các thành viên trong đoàn công tác FIFA.

Những món quà không chỉ là lời chào mừng nồng hậu của Bộ Công an và bóng đá Việt Nam dành cho Chủ tịch FIFA, mà còn thể hiện sự trân trọng đối với những đóng góp của FIFA trong việc đồng hành, thúc đẩy sự phát triển của bóng đá Việt Nam.

Chuyến thăm và làm việc của ông Gianni Infantino cùng đoàn công tác tại PVF được kỳ vọng sẽ mở ra thêm nhiều cơ hội hợp tác, tăng cường kết nối quốc tế, qua đó góp phần đưa bóng đá Việt Nam tiếp tục phát triển theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và hội nhập sâu rộng.