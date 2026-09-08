ANTD.VN -Thực hiện Kế hoạch của Công an thành phố Hà Nội về tổ chức huấn luyện kỹ năng phòng thủ dân sự và bồi dưỡng về nghiệp vụ cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, Công an phường Bạch Mai, Hà Nội đã tổ chức tập luyện võ thuật cho lực lượng an ninh cơ sở trên địa bàn phường năm 2026.

Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở là lực lượng có vai trò đặc biệt quan trọng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, là "cánh tay nối dài" của lực lượng Công an tại địa bàn dân cư.

Thông qua khóa tập huấn, lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở đã được hệ thống hóa, trang bị những kiến thức cơ bản về xây dựng kế hoạch huấn luyện võ thuật ứng dụng, võ thuật tổng hợp.

Trong thời gian qua, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn phường Bạch Mai đã phát huy tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với Công an phường trong công tác nắm tình hình, phòng ngừa, phát hiện và xử lý các vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự; tích cực tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng địa bàn an toàn, ổn định.

Trong bối cảnh tình hình an ninh, trật tự còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, các loại tội phạm ma túy, trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, tệ nạn xã hội có diễn biến khó lường, vi phạm trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy..., yêu cầu đặt ra đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở ngày càng cao.

Việc trang bị võ thuật cho lực lượng an ninh cơ sở là cần thiết để chủ động xử lý các tình huống phát sinh ngay tại địa bàn dân cư.

Do đó, việc tổ chức lớp huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ và kỹ năng phòng thủ dân sự có ý nghĩa thiết thực, nhằm giúp lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ, chủ động xử lý các tình huống phát sinh ngay tại địa bàn dân cư.

Thông qua khóa tập huấn, lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở đã được hệ thống hóa, trang bị những kiến thức cơ bản về xây dựng kế hoạch huấn luyện võ thuật ứng dụng, võ thuật tổng hợp; các phương pháp huấn luyện phát triển tố chất thể lực. Được tập luyện thuần thục các kỹ thuật vật cơ bản, đòn tay, đòn chân, đòn chỏ, đòn gối, kỹ thuật bắt, quật, khóa, bẻ trong võ thuật tổng hợp; đặc biệt là bài tập xử lý các tình huống nghiệp vụ đột xuất, bất ngờ, đánh đối kháng sát với thực tiễn chiến đấu đảm bảo tính khoa học, hiểm hóc và an toàn tuyệt đối.