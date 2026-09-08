Bữa ăn bán trú lèo tèo, đơn vị cung cấp bị thay thế ngay sau ngày đầu tiên

ANTD.VN - Tiếp nhận phản ánh của phụ huynh về suất ăn lèo tèo tại trường TH Trung Giã B, lãnh đạo xã này đã yêu cầu dừng đơn vị cung cấp suất ăn để tìm cơ sở thay thế.

Bữa ăn bán trú đầu tiên trong năm học mới tại trường tiểu học Trung Giã B khiến phụ huynh học sinh bức xúc.

Bức xúc về bữa ăn bán trú của con em mình trong ngày đi học đầu tiên, phụ huynh Trường tiểu học Trung Giã B (Xã Trung Giã, Hà Nội) cho biết, gia đình "sốc" khi nhận được hình ảnh suất cơm bán trú của con mà cô giáo gửi trên nhóm lớp ngày 7/9.

Suất cơm trị giá 40.000 đồng chỉ có "lèo tèo" chút thịt băm, một xiên thịt nhỏ và giá xào. Cũng theo phụ huynh trường này phản ánh, suất ăn bán trú kể trên có mức giá tổng cộng là 40.000 đồng. Trong đó, học sinh nhận được sự hỗ trợ của thành phố là 28.000 đồng, phụ huynh đóng góp thêm 12.000 đồng.

Mặc dù có mức chi trả không hề thấp đối với một suất ăn của học sinh tiểu học, nhưng ngay trong ngày đầu tiên, nhà thầu cung cấp cơm không đảm bảo chất lượng. Đến ngày 8/9, học sinh đợi đến hơn 12 giờ vẫn chưa có cơm trưa để ăn.

Ông Nguyễn Bá Hoàng, Chủ tịch UBND Xã Trung Giã, cho biết, sau khi nhận được phản ánh của phụ huynh và kiểm tra thực tế, UBND xã đã quyết định dừng hợp đồng với đơn vị cung cấp suất ăn nêu trên.



Trả lời câu hỏi về công tác giám sát ra sao mà để suất ăn như vậy vào trường học, ông Hoàng cho biết, do đơn vị này không tổ chức nấu ăn tại trường mà nấu ăn ở nơi khác và mang đến nên mới xảy ra việc như vậy. Đơn vị này cũng là lần đầu cung cấp suất ăn cho trường học trên địa bàn xã, trên cơ sở đã được kiểm tra đủ điều kiện theo quy định.

Đây là năm đầu tiên Hà Nội giao UBND cấp xã, phường lựa chọn và ký hợp đồng với cơ sở cung cấp suất ăn bán trú trong các trường học trên địa bàn, chịu trách nhiệm giám sát thực hiện hợp đồng.OK

UBND cấp xã, phường lên phương án và công khai việc tổ chức bữa ăn bán trú bảo đảm phù hợp với điều kiện của từng cơ sở giáo dục (bao gồm cả cơ sở giáo dục công lập và ngoài công lập), xác định rõ về tổng số học sinh ăn bán trú, mô hình tổ chức bữa ăn của từng cơ sở giáo dục và các nội dung khác liên quan.

Để tránh tình trạng tương tự tái diễn, lãnh đạo xã Trung Giã cho biết, địa phương sẽ tăng cường cơ chế giám sát với sự tham gia của phụ huynh, các phòng, ban chuyên môn của xã và nhà trường. Các đơn vị cung cấp suất ăn cũng sẽ được yêu cầu báo cáo hằng ngày để phục vụ công tác quản lý. Sau khi hoàn tất việc xử lý, UBND xã sẽ có báo cáo cụ thể về vụ việc.