Truyền tin báo cháy sớm, xử lý nhanh, giảm thiệt hại

ANTD.VN - Với mục tiêu nâng cao ý thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) trong cộng đồng, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 21 - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an thành phố Hà Nội phối hợp Công an xã Tiến Thắng tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt ứng dụng “Báo cháy 114” và lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy cho 250 học viên.

Các học viên tham gia thực hành phương tiện PCCC tại hội nghị

Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt App “Báo cháy 114”

Ngày 8-9, tại hội trường UBND xã Tiến Thắng, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 21 - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH phối hợp Công an xã Tiến Thắng tổ chức hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng PCCC và CNCH; đồng thời hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng “Báo cháy 114” và giới thiệu giải pháp lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy.

Tham dự hội nghị có lãnh đạo UBND xã, đại diện các phòng, ban, trung tâm, các nhà trường trên địa bàn, trưởng thôn, đoàn viên thanh niên cùng đông đảo người dân. Với khoảng 250 học viên, hội nghị là dịp để những kiến thức tưởng như rất quen thuộc về phòng cháy, chữa cháy được cụ thể hóa thành những kỹ năng thiết thực, có thể áp dụng ngay trong gia đình, cơ sở và cộng đồng.

Đồng chí Phùng Đình Quý - PCT UBND xã Tiến Thắng phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Phùng Đình Quý, Phó Chủ tịch UBND xã Tiến Thắng nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của công tác PCCC đối với tính mạng, sức khỏe và tài sản của nhân dân. Trong điều kiện nguy cơ cháy, nổ luôn tiềm ẩn, việc mỗi người dân được trang bị kiến thức, kỹ năng nhận diện nguy cơ và xử lý tình huống ngay từ ban đầu có ý nghĩa rất lớn.

Cùng với tuyên truyền kiến thức truyền thống, hội nghị lần này chú trọng việc ứng dụng công nghệ trong công tác báo cháy. Đây được xem là một trong những giải pháp góp phần rút ngắn thời gian tiếp nhận thông tin, hỗ trợ lực lượng chức năng nhanh chóng tiếp cận hiện trường khi xảy ra sự cố.

Thiếu tá Hoàng Văn Hải giới thiệu tính năng app “báo cháy 114”

Tại hội nghị, Thiếu tá Hoàng Văn Hải, Phó Đội trưởng Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 21 đã trực tiếp giới thiệu những tiện ích của ứng dụng “Báo cháy 114”, đồng thời hướng dẫn người dân các bước cài đặt và sử dụng.

Theo đó, “Báo cháy 114” là ứng dụng do Bộ Công an triển khai, hỗ trợ người dân thông báo nhanh chóng về các vụ cháy, sự cố, tai nạn đến Trung tâm thông tin chỉ huy 114. Điểm đáng chú ý là người sử dụng có thể gửi thông tin về vị trí, hình ảnh, video vụ việc, qua đó giúp lực lượng chức năng có thêm dữ liệu để đánh giá tình hình và triển khai phương án xử lý phù hợp.

Ứng dụng cũng tích hợp các chức năng gọi khẩn cấp đến các số 114, 113, 115; cung cấp kiến thức PCCC, kỹ năng thoát nạn và thông tin cảnh báo cháy. Người dân có thể đăng nhập thông qua tài khoản VNeID để xác thực chính chủ.

Chủ động phòng cháy từ mỗi gia đình, cơ sở

Các cán bộ PCCC và CNCH đã hướng dẫn cụ thể cách tải ứng dụng trên App Store hoặc CH Play, đồng thời giới thiệu cách quét mã QR hoặc tìm kiếm trực tiếp với từ khóa “Báo cháy 114”. Những thao tác được hướng dẫn trực quan, giúp người dân dễ dàng thực hiện ngay trên điện thoại cá nhân.

Một nội dung quan trọng khác được cán bộ PCCC và CNCH tập trung tuyên truyền là việc lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy.

Thực tế cho thấy, nhiều vụ cháy diễn biến nghiêm trọng do được phát hiện muộn, nhất là tại những thời điểm chủ nhà, chủ cơ sở không có mặt. Khi đó, đám cháy có thể phát triển nhanh, tạo ra lượng khói lớn và gây khó khăn cho công tác cứu chữa.

Thiếu tá Hoàng Văn Hải giới thiệu thiết bị truyền tin báo cháy

Việc lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy góp phần khắc phục một phần nguy cơ này. Khi phát sinh sự cố, thông tin cảnh báo có thể được truyền đi sớm, giúp chủ hộ, chủ cơ sở chủ động kiểm tra, xử lý và đồng thời hỗ trợ lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tiếp nhận thông tin nhanh chóng, chính xác hơn về địa điểm xảy ra cháy.

Từ việc phát hiện sớm đến triển khai lực lượng, phương tiện được rút ngắn thời gian, qua đó góp phần hạn chế nguy cơ cháy lan, cháy lớn và giảm thiểu thiệt hại về người, tài sản.

Bên cạnh ứng dụng công nghệ, hội nghị cũng dành thời gian hướng dẫn người dân sử dụng các phương tiện chữa cháy ban đầu như bình chữa cháy xách tay, vòi phun; đồng thời nhận diện những nguy cơ thường gặp trong gia đình, nhất là từ hệ thống điện, thiết bị sinh nhiệt và các nguồn lửa, nguồn nhiệt.

Các cán bộ PCCC trực tiếp thực hành thao tác sử dụng bình chữa cháy, hướng dẫn từng bước để người dân dễ quan sát, ghi nhớ và có thể xử lý khi xảy ra tình huống bất ngờ.

Thông qua hội nghị, 250 học viên được bổ sung kiến thức và kỹ năng PCCC và CNCH, đồng thời hiểu rõ hơn những tiện ích thiết thực của ứng dụng “Báo cháy 114” và thiết bị truyền tin báo cháy.

Việc đưa công nghệ vào công tác phòng cháy, kết hợp với tuyên truyền kỹ năng cho từng người dân, từng gia đình và cơ sở đang tạo thêm một “mắt xích” quan trọng trong thế trận PCCC toàn dân. Khi người dân biết cách phòng ngừa, phát hiện và báo tin kịp thời, cùng với sự chủ động của lực lượng chức năng, nguy cơ cháy lớn và thiệt hại do cháy, nổ sẽ từng bước được kéo giảm.