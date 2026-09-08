Hợp tác phát triển đào tạo y khoa, hướng đến sức khỏe cộng đồng

ANTD.VN - Opella Việt Nam và Viện Đào tạo & Nghiên cứu Hoàn Mỹ (Hoàn Mỹ Academy - HMA) ký kết biên bản ghi nhớ nhằm thiết lập khuôn khổ hợp tác chiến lược giữa các bên. Mục tiêu chung là nâng cao sức khỏe và cuộc sống của người dân Việt Nam, thông qua các hoạt động đào tạo và giáo dục y khoa, thúc đẩy trao đổi học thuật và triển khai các chương trình giáo dục sức khỏe cộng đồng.

Quyết định hợp tác chiến lược giữa Opella và HMA mở ra hướng tiếp cận tiên phong cho y tế hiện đại, kết hợp hài hòa giữa điều trị lâm sàng và chủ động tự chăm sóc sức khỏe.

Đồng hành cùng định hướng quốc gia trong củng cố y tế dự phòng và cơ sở để phát triển hệ sinh thái y tế bền vững, sáng kiến này kết hợp thế mạnh về mạng lưới rộng khắp và chuyên môn điều trị của Hoàn Mỹ cùng nền tảng khoa học toàn cầu của Opella trong ngành chăm sóc sức khỏe người tiêu dùng. Mục tiêu là đồng hành trọn vẹn cùng người dân trên toàn bộ hành trình chăm sóc sức khỏe.

Theo khuôn khổ hợp tác đã thống nhất, Opella và HMA sẽ tập trung vào ba trọng tâm chính: đào tạo chuyên môn y khoa, thúc đẩy trao đổi khoa học và chương trình nâng cao hiểu biết sức khỏe cho người dân.

Theo đó, chương trình hợp tác hướng tới hỗ trợ đội ngũ nhân viên y tế thông qua các chương trình đào tạo chuyên môn theo nhu cầu thực tế và đào tạo y khoa liên tục (CME), trang bị cho các y bác sĩ những kiến thức khoa học cập nhật cùng kỹ năng tư vấn lâm sàng thực tế.

Cùng đó, hai bên sẽ thúc đẩy trao đổi học thuật và khoa học thông qua việc đồng hành cùng các hội thảo lâm sàng trọng điểm trên toàn hệ thống Hoàn Mỹ, hướng tới chuẩn mực y khoa xuất sắc đồng thời bảo đảm tính độc lập chuyên môn.

Opella Việt Nam và Viện Đào tạo & Nghiên cứu Hoàn Mỹ (Hoàn Mỹ Academy - HMA) ký kết biên bản ghi nhớ

Kết nối chuyên môn lâm sàng với sức khỏe đời sống thường nhật, hợp tác cũng sẽ triển khai rộng rãi các chương trình nâng cao kiến thức y tế cho cộng đồng.

Thông qua hoạt động trực tiếp hoặc các kênh truyền thông y tế số với độ phủ rộng, hai bên đặt mục tiêu mang những hướng dẫn khoa học đáng tin cậy đến từng gia đình Việt, xoay quanh các sáng kiến ưu tiên về chăm sóc sức khỏe xương, sức khỏe đường ruột, chăm sóc mẹ và bé… từ đó trao quyền cho mỗi người chủ động và tự tin làm chủ sức khỏe của bản thân.

Tiến sĩ Valentina Belcheva - Tổng Giám đốc Opella Việt Nam và Campuchia, chia sẻ: “Việc hợp tác cùng Hoàn Mỹ Academy mở ra một khuôn khổ toàn diện: từ nâng tầm đào tạo y khoa, thúc đẩy trao đổi học thuật, đến lan tỏa sâu rộng các chương trình giáo dục sức khỏe cộng đồng.

Sự cộng hưởng giữa nền tảng khoa học của Opella và mạng lưới của Hoàn Mỹ sẽ giúp chúng tôi hiện thực hóa sứ mệnh đưa sức khỏe vào tầm tay người dân, cùng kiến tạo một Việt Nam khỏe mạnh, chủ động và bền bỉ hơn”.

PGS.TS.BS Lê Thị Anh Thư, Giám đốc Viện Đào tạo và Nghiên cứu Hoàn Mỹ đánh giá: “Việc thiết lập khuôn khổ hợp tác cùng Opella tạo điều kiện mở rộng mạng lưới trao đổi học thuật, cập nhật tri thức khoa học tiên tiến và nâng cao năng lực chuyên môn, qua đó góp phần kiến tạo một thế hệ nhân lực y tế vững vàng về chuyên môn, giàu tâm huyết và không ngừng đổi mới”.