Huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

ANTD.VN - Đội chữa cháy và CNCH khu vực số 22 - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã phối hợp cùng Ủy ban nhân dân, Công an xã Trung Giã, Hà Nội tổ chức tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Các học viên được thực hành kỹ năng cứu người bị nạn khi bị đuối nước

Tham dự buổi tuyên truyền có đại diện lãnh đạo UBND, cán bộ các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở xã Trung Giã.

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ, chiến sĩ Đội CC&CNCH khu vực số 22 đã trực tiếp phổ biến những kiến thức cơ bản về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; phổ biến các quy định của pháp luật liên quan đến trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong công tác đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 Luật có liên quan đến an ninh, trật tự có hiệu lực từ ngày 01/7/2026 trong đó bổ sung, sửa đổi một số điều của Luật PCCC&CNCH.

Các học viên trực tiếp thao tác sử dụng các phương tiện chữa cháy

Bên cạnh đó, báo cáo viên đã phân tích những nguyên nhân phổ biến dẫn đến cháy, nổ trong đời sống sinh hoạt hằng ngày như: Sự cố chập điện, quá tải hệ thống điện, bất cẩn trong sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, việc sử dụng thiết bị điện không đảm bảo an toàn, rò rỉ khí gas trong quá trình đun nấu… Đồng thời, hướng dẫn người dân và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự các biện pháp phòng ngừa cháy, nổ tại gia đình, khu dân cư, trụ sở làm việc, các tình huống cứu người bị nạn khi bị đuối nước.

Ngoài ra, các học viên được hướng dẫn trực tiếp thao tác sử dụng bình chữa cháy, các phương tiện chữa cháy ban đầu, thiết bị chữa cháy, kỹ năng thoát nạn và cứu người trong các tình huống giả định, góp phần nâng cao khả năng phản ứng nhanh, đúng quy trình khi có cháy, nổ xảy ra.

Lớp huấn luyện kỹ năng PCCC&CNCH cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Qua buổi tuyên truyền, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn xã Trung Giã đã được trang bị thêm nhiều kiến thức, kỹ năng quan trọng trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Đây là lực lượng nòng cốt tại cơ sở, thường xuyên có mặt tại địa bàn dân cư, do đó việc nâng cao năng lực cho lực lượng này sẽ góp phần tăng cường hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các tình huống cháy, nổ ngay từ khi mới phát sinh.

Hoạt động tuyên truyền cũng góp phần nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy trong cán bộ và nhân dân; từng bước xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ngày càng phát triển sâu rộng, hiệu quả.