Hà Nội: Đề xuất hỗ trợ 4 triệu đồng với phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi

ANTD.VN - Hà Nội đề xuất hỗ trợ tài chính cho phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi là 4.000.000 đồng/người, áp dụng từ 1/7/2027.

Hà Nội đề xuất hỗ trợ tài chính cho phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi

Hà Nội đang lấy ý kiến ban hành Nghị quyết quy định về một số định mức chi thực hiện công tác dân số và phát triển trên địa bàn thành phố.

Tại tờ trình gửi HĐND TP Hà Nội, cơ quan soạn thảo cho biết, công tác dân số Thủ đô đang đối mặt với nhiều thách thức, khó khăn tác động trực tiếp đến sự phát triển bền vững của Thủ đô: mức sinh đang có xu hướng giảm (tổng tỷ suất sinh của Hà Nội giảm từ 2,11 con/phụ nữ năm 2011 xuống còn 1,87 con/phụ nữ năm 2025;

Số trẻ sinh năm 2025 giảm rất thấp so với các năm trước đó, tổng số trẻ sinh năm 2025: 83.908 trẻ trong khi những năm trước tổng số trẻ sinh trên 100 nghìn trẻ), bên cạnh đó là xu hướng kết hôn muộn, sinh con muộn đang tăng (tuổi kết hôn trung bình của Hà Nội hiện nay là 28,6 tuổi, trung bình cả nước là 28 tuổi);

Tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh đã được khống chế tuy nhiên giảm chậm, chưa ổn định và vẫn cao so với mức cân bằng tự nhiên (năm 2025 là 110 trẻ trai/100 trẻ gái; mức cân bằng tự nhiên 104-106)...

UBND TP Hà Nội cho rằng, việc ban hành Nghị quyết HĐND TP về quy định về một số định mức chi thực hiện công tác dân số và phát triển trên địa bàn thành phố Hà Nội là rất cần thiết, đảm bảo quyền lợi cho người dân và thực hiện theo đúng chỉ đạo của Trung ương.

Theo đó, Hà Nội đề xuất, tăng mức chi thù lao cho cộng tác viên dân số ở thôn, tổ dân phố bằng 0,5 lần mức lương cơ sở/người/tháng;

Hỗ trợ bằng tiền cho mỗi cặp nam và nữ khi kết hôn đúng độ tuổi theo quy định của Luật Hôn nhân gia đình thực hiện tư vấn, khám sức khỏe trước kết hôn theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Quyết định số 3472/QĐ-BYT ngày 07/11/2025 của Bộ Y tế về Ban hành Hướng dẫn chuyên môn về tư vấn và khám sức khỏe trước khi kết hôn. Mức hỗ trợ: 1.000.000 đồng/cặp.

Tại dự thảo Nghị định, cơ quan soạn thảo cũng đề nghị hỗ trợ tài chính với phụ nữ khi sinh con.

Cụ thể, mức chi hỗ trợ tài chính cho phụ nữ khi sinh con là 2.000.000 đồng/người/lần sinh (trong đó bao gồm cả phụ nữ dân tộc thiểu số rất ít người);

Mức chi hỗ trợ tài chính cho phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi là 4.000.000 đồng/người/lần sinh.

Phụ nữ khi sinh con đồng thời thuộc các trường hợp trên thì chỉ được hưởng một mức hỗ trợ cao nhất.

Theo cơ quan soạn thảo, căn cứ số trẻ sinh hằng năm trên địa bàn Thủ đô, số phụ nữ dự kiến đủ điều kiện hưởng chính sách và mức hỗ trợ đề xuất, kinh phí thực hiện chính sách dự kiến khoảng 230 tỷ đồng/năm.

Trong đó, dự kiến khoảng 15.000 trường hợp phụ nữ sinh đủ 02 con trước 35 tuổi được hỗ trợ 4.000.000 đồng/trường hợp, tương ứng khoảng 60 tỷ đồng/năm; khoảng 85.000 trường hợp còn lại được hỗ trợ 2.000.000 đồng/trường hợp, tương ứng khoảng 170 tỷ đồng/năm.