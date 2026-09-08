Hà Nội thí điểm khảo sát chung, hướng tới giảm áp lực tuyển sinh lớp 10

ANTD.VN - Việc khảo sát chung ở một số khối lớp, môn học là một bước trong lộ trình tạo mặt bằng đánh giá thống nhất, tạo dữ liệu khách quan và tin cậy để có thể dựa vào đó có phương án giảm áp lực thi vào lớp 10.

Năm học 2026-2027, Hà Nội dự kiến thí điểm khảo sát chung đề, chung đợt một số khối lớp.

Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, năm học này, Sở dự kiến tổ chức khảo sát, đánh giá chung đề, chung đợt ở một số khối lớp như 5, 9, 10, 11 và 12; trước mắt có thể chọn ba môn Văn (Tiếng Việt), Toán, Tiếng Anh.

Việc khảo sát chung nhằm tạo một mặt bằng đánh giá thống nhất hơn giữa các nhà trường. Đề khảo sát phải được xây dựng thống nhất; quy trình tổ chức, coi, chấm thi phù hợp, có thể chấm tập trung hoặc chấm chéo. Khi học sinh cùng làm một đề, trong cùng thời điểm, kết quả có thêm giá trị tham chiếu để nhìn nhận chất lượng giáo dục.

Sở này cho rằng việc khảo sát không nhằm tạo thêm những đợt kiểm tra gây áp lực cho học sinh. Các trường không nhất thiết sử dụng ngay kết quả này để tính điểm học kỳ. Trước mắt có thể nhìn nhận đây là một quá trình chuẩn bị, thử nghiệm và hoàn thiện từng bước, không phải thay đổi phương thức tuyển sinh lớp 10 ngay lập tức.

Theo Sở GD-ĐT Hà Nội, việc khảo sát chung ở một số khối lớp, môn học là một bước trong lộ trình tạo mặt bằng đánh giá thống nhất. Khi có dữ liệu đủ chính xác, khách quan và tin cậy, ngành sẽ dựa vào cơ sở này để đưa ra phương án phù hợp trong những năm tiếp theo nhất là đối với lộ trình tuyển sinh lớp 10 theo hướng khách quan, công bằng, giảm áp lực, trong đó tính đến phương án xét tuyển.

Trước đây, Hà Nội từng thực hiện xét tuyển dựa trên kết quả học tập ở trung học cơ sở. Tuy nhiên, nếu điểm số trong quá trình học tập được sử dụng làm căn cứ quan trọng để xét tuyển thì áp lực điểm số đối với phụ huynh, học sinh có thể kéo dài trong các năm THCS.

Theo Sở GD-ĐT, việc giảm áp lực vào lớp 10 không nên chỉ nhìn từ việc có bao nhiêu môn thi, thi hay xét tuyển. Hiện Thành phố đang hướng tới tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, mở rộng trường lớp, đảm bảo đủ chỗ học công lập. Đây mới là giải pháp căn cơ để giảm áp lực cạnh tranh trong tuyển sinh vào lớp 10.