Rèn phương án xử lý tình huống hỏa hoạn sát thực tế

ANTD.VN - Ngõ nhỏ, ngõ sâu, phương tiện chữa cháy khó tiếp cận luôn là một trong những bài toán đặt ra đối với công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư. Từ thực tế đó, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 9 - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức thực tập phương án, đồng thời trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng an toàn cho người dân.

CBCS Đội CC&CNCH Khu vực số 9 tập luyện ngõ sâu, ngõ nhỏ trên địa bàn phường Bạch Mai

Chủ động phương án chữa cháy tại khu dân cư ngõ nhỏ, ngõ sâu

Để rèn luyện và phổ biến kỹ năng cách người dân tự cứu mình, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 9 tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại khu dân cư có đặc điểm ngõ nhỏ, ngõ sâu, kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn người dân các kỹ năng an toàn PCCC và CNCH.

Đây là những địa bàn luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ do mật độ dân cư cao, nhiều nhà ở liền kề, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh. Trong khi đó, hệ thống ngõ thường nhỏ, sâu, có nhiều đoạn phương tiện chữa cháy chuyên dụng khó tiếp cận trực tiếp. Chỉ cần một sự cố xảy ra vào thời điểm đông người hoặc ban đêm, nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời, đám cháy có thể nhanh chóng lan rộng, gây khó khăn cho việc thoát nạn và cứu người.

Từ đặc điểm đó, việc tổ chức thực tập phương án ngay tại các khu dân cư đặc thù không chỉ giúp lực lượng chữa cháy kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu mà còn là dịp để đánh giá những khó khăn có thể phát sinh trong thực tế.

Tại buổi thực tập, tình huống giả định được đặt ra là cháy xảy ra tại khu vực nằm sâu trong ngõ, nơi xe chữa cháy chuyên dụng không thể tiếp cận trực tiếp. Ngay khi nhận được thông tin, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH nhanh chóng triển khai đội hình, tổ chức trinh sát, xác định vị trí cháy, đánh giá tình hình và tìm kiếm người có thể còn mắc kẹt bên trong.

Trong điều kiện không gian hạn chế, cán bộ, chiến sĩ triển khai phương tiện, đường vòi chữa cháy, tổ chức tiếp cận khu vực xảy ra sự cố, đồng thời thực hiện các biện pháp khống chế đám cháy, chống cháy lan và cứu người.

Mỗi thao tác trong buổi thực tập đều hướng đến yêu cầu xử lý nhanh, chính xác và sát với điều kiện thực tế. Đặc biệt, việc giả định phương tiện chuyên dụng không thể tiếp cận sâu vào hiện trường giúp cán bộ, chiến sĩ rèn luyện khả năng triển khai lực lượng, phương tiện trong không gian chật hẹp, chủ động lựa chọn phương án tiếp cận phù hợp.

Qua đó, năng lực chỉ huy, điều hành và khả năng phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng được nâng lên. Những tình huống bất ngờ trong quá trình thực tập cũng là cơ sở để lực lượng PCCC và CNCH bổ sung, điều chỉnh phương án, bảo đảm khi có cháy thật xảy ra, việc tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ được triển khai nhanh chóng, hiệu quả.

Để người dân biết cách tự cứu mình

Không chỉ dừng lại ở việc thực tập phương án của lực lượng chuyên nghiệp, một nội dung quan trọng được Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 9 triển khai là đưa cán bộ, chiến sĩ trực tiếp đến từng hộ dân trong khu vực để tuyên truyền.

CBCS Đội CC&CNCH Khu vực số 9 phối hợp tổ an ninh cơ sở trên địa bàn phường Bạch Mai tuyên truyền, hướng dẫn, phát “Cẩm nang an toàn PCCC&CNCH”

Những cuốn “Cẩm nang an toàn PCCC và CNCH” được trao đến người dân cùng các nội dung hướng dẫn cụ thể về phòng ngừa cháy, nổ trong sinh hoạt hằng ngày, sử dụng điện an toàn và bảo đảm an toàn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Với đặc thù nhà ở nằm sâu trong ngõ, việc người dân phát hiện cháy sớm và xử lý ngay từ những phút đầu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Vì vậy, cán bộ PCCC tập trung hướng dẫn người dân nhận biết các nguy cơ có thể dẫn đến cháy; kiểm tra hệ thống điện, thiết bị tiêu thụ điện, nguồn nhiệt; sắp xếp hàng hóa, vật dụng bảo đảm lối thoát nạn và không để các vật liệu dễ cháy cản trở đường di chuyển.

Người dân cũng được hướng dẫn kỹ năng thoát nạn khi xảy ra cháy, cách sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu và phương pháp báo cháy để lực lượng chức năng có thể nhanh chóng tiếp cận hiện trường.

Đặc biệt, trong những tình huống phương tiện chữa cháy chưa thể tiếp cận ngay, việc bình tĩnh xử lý, tìm đường thoát nạn an toàn, hỗ trợ người già, trẻ nhỏ và người gặp khó khăn trong di chuyển có thể quyết định trực tiếp đến tính mạng của những người trong khu vực xảy ra cháy.

Từ một buổi thực tập, những kiến thức được truyền đạt không chỉ dành cho lực lượng làm nhiệm vụ mà còn được chuyển hóa thành kỹ năng cụ thể đối với từng hộ dân. Đây cũng chính là cách phát huy phương châm “4 tại chỗ”, trong đó lực lượng và phương tiện tại chỗ cùng với khả năng xử lý ban đầu của người dân có thể tạo ra “thời gian vàng” trước khi lực lượng chuyên nghiệp đến hiện trường.

Việc thường xuyên tổ chức thực tập tại các khu dân cư ngõ nhỏ, ngõ sâu vì thế có ý nghĩa thiết thực. Không chỉ giúp lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH chủ động hơn trước những tình huống phức tạp, hoạt động này còn góp phần hình thành thói quen phòng ngừa, nâng cao kỹ năng thoát nạn và xử lý cháy ban đầu cho người dân.

Khi mỗi hộ gia đình chủ động phòng ngừa, mỗi người dân biết cách báo cháy, thoát nạn và sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu, cùng với sự sẵn sàng của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, nguy cơ cháy lan, cháy lớn và thiệt hại về người, tài sản tại những khu dân cư đặc thù sẽ được hạn chế ngay từ cơ sở.