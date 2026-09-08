Khu dân cư trong ngõ sâu, ngõ nhỏ được thực tập phương án chữa cháy

ANTD.VN - Nhằm nâng cao ý thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) cho lực lượng an ninh cơ sở và người dân; đồng thời chủ động xử lý các tình huống cháy, nổ có thể xảy ra tại các khu dân cư nằm sâu trong ngõ, hẻm, nơi xe chữa cháy không thể tiếp cận trực tiếp được, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực số 17, CATP Hà Nội đã phối hợp tổ chức thực tập các phương án chữa cháy và CNCH.

Lực lượng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chuyên nghiệp triển khai đội hình chữa cháy

Nắm chắc để triển khai nhanh khi có sự cố cháy

Theo đó, Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực số 17 – Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an Hà Nội phối hợp với lực lượng an ninh cơ sở và người dân tổ chức thực tập phương án chữa cháy tại ngách 20/45 đường Phú Minh, phường Tây Tựu và ngõ 93 đường Cầu Noi, phường Đông Ngạc, Hà Nội.

Qua rà soát thực tế trên địa bàn 3 phường quản lý của Đội chữa cháy và CNCH KV số 17 có 949 ngõ, ngách sâu xe chữa cháy không tiếp cận được. Khu vực ngách 20/45 đường Phú Minh, phường Tây Tựu và ngõ 93 đường Cầu Noi, phường Đông Ngạc, Hà Nội là các khu dân cư có nhiều hộ dân sinh sống, đường giao thông trong ngõ, hẻm nhỏ, sâu, gây khó khăn cho việc tiếp cận của các phương tiện chữa cháy chuyên dụng khi xảy ra sự cố. Đây là một trong những đặc điểm có thể làm ảnh hưởng đến thời gian triển khai lực lượng, phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, do đó việc tổ chức thực tập phương án tại khu vực này có ý nghĩa thiết thực trong công tác phòng ngừa, xử lý cháy, nổ ngay từ cơ sở.

Lực lượng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chuyên nghiệp triển khai máy bơm chữa cháy

Tình huống giả định cháy xảy ra tại một nhà dân trong khu vực ngách. Đám cháy nhanh chóng phát triển, sinh ra nhiều khói, khí độc, có nguy cơ cháy lan sang các nhà liền kề và đe dọa đến tính mạng, tài sản của người dân trong khu vực.

Ngay khi phát hiện đám cháy, người dân đã hô hoán, báo động cho các hộ dân xung quanh, đồng thời sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ để tổ chức chữa cháy ban đầu, hướng dẫn người dân thoát nạn ra khu vực an toàn và thông báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH qua số điện thoại 114.

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC&CNCH nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện đến khu vực xảy ra cháy. Do đặc điểm hẻm sâu, nhỏ, xe chữa cháy không thể tiếp cận trực tiếp vị trí xảy ra cháy, lực lượng chữa cháy đã sử dụng xe rải vòi, xe máy chở phương tiện chữa cháy, máy bơm khiêng tay tổ chức triển khai phương tiện, thiết bị và đội hình chữa cháy phù hợp, phối hợp với lực lượng an ninh cơ sở và người dân tiếp cận khu vực cháy.

Lực lượng nòng cốt phát huy hiệu quả phương châm 4 tại chỗ

Tại hiện trường, lực lượng công an phường, an ninh cơ sở và người dân nhanh chóng hỗ trợ phân luồng, bảo đảm an ninh, trật tự, hướng dẫn người dân thoát khỏi khu vực nguy hiểm; đồng thời phối hợp triển khai các phương tiện chữa cháy tại chỗ, tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng PCCC&CNCH tiếp cận và tổ chức chữa cháy.

Lực lượng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chuyên nghiệp triển khai sử dụng xe rải vòi và xe máy chữa cháy

Lực lượng PCCC&CNCH tổ chức trinh sát, xác định vị trí, quy mô đám cháy, triển khai đội hình phun nước khống chế đám cháy, làm mát và ngăn cháy lan sang các nhà dân liền kề. Đồng thời, các cán bộ, chiến sĩ tổ chức tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, kiểm tra các khu vực có khả năng có người mắc kẹt và hướng dẫn người dân di chuyển đến nơi an toàn.

Sau khi các lực lượng phối hợp triển khai đồng bộ các biện pháp, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn, người dân được đưa ra khu vực an toàn, tình huống giả định được xử lý bảo đảm an toàn.

Thông qua thực tập, người dân được nâng cao nhận thức, kỹ năng xử lý cháy ngay từ khi mới phát sinh, kỹ năng báo cháy, thoát nạn và sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ. Đồng thời, hoạt động giúp lực lượng PCCC&CNCH đánh giá thực tế điều kiện giao thông, khả năng tiếp cận và triển khai đội hình chữa cháy tại các khu vực hẻm sâu, nhỏ; qua đó chủ động xây dựng các biện pháp xử lý phù hợp, góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do cháy, nổ gây ra.