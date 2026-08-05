Tiết học pháp luật trong không gian thư viện ngày hè

ANTD.VN - Ngày 4/8/2026, không gian thư viện Trường THCS Dịch Vọng (phường Cầu Giấy, Hà Nội) trở nên sôi động hơn thường lệ. Thay cho những giờ đọc sách lặng lẽ, hàng trăm học sinh khối 6 và khối 7 trong Câu lạc bộ Trải nghiệm hè 2026 đã cùng tham gia một buổi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật với hình thức tương tác trực tiếp đầy mới mẻ.

CAP Cầu Giấy tổ chức tiết học pháp luật ngày hè cho học sinh THCS Dịch Vọng

Chương trình do Đoàn Thanh niên và Chi hội Phụ nữ Công an phường Cầu Giấy phối hợp cùng nhà trường tổ chức, tập trung vào những tình huống pháp luật gần gũi nhất với lứa tuổi học đường.

Tiết học có cách làm mới với việc tương trác trực tiếp với các em học sinh, cán bộ công an tuyên truyền mở đầu buổi trò chuyện bằng các video clip ngắn ghi lại những hành vi vi phạm thực tế trong đời sống.

Trên màn hình lớn, câu hỏi: “Em hãy cho biết đâu là hành vi gây rối trật tự công cộng?” cùng các đáp án gợi mở như tụ tập lạng lách, hành hung chửi bới, hay phá hoại tài sản... lập tức nhận được sự chú ý của toàn thể hội trường.

Ngay giữa những dãy kệ sách, các em học sinh liên tục giơ tay phát biểu, đưa ra góc nhìn cá nhân và tranh luận xôn xao về từng tình huống. Nhiều thắc mắc về việc phân biệt giữa trò đùa tinh nghịch của lứa tuổi học trò với hành vi vi phạm pháp luật đã được cán bộ công an giải đáp cụ thể, dễ hiểu.

Đặc biệt, thời lượng lớn của chuyên đề được dành để mổ xẻ vấn đề bạo lực học đường. Qua những câu chuyện thực tế, cán bộ công an phân tích rõ những nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn giữa bạn bè, đồng thời hướng dẫn các em cách kiềm chế cảm xúc, học cách lắng nghe, chia sẻ và tôn trọng sự khác biệt.

Nhiều kỹ năng ứng xử quan trọng cũng được truyền tải: Khi gặp tình huống bị đe dọa hoặc chứng kiến bạn học bị bạo lực, các em không chọn cách im lặng hay tự giải quyết bằng bạo lực, mà cần chủ động báo cho thầy cô, gia đình hoặc cơ quan công an nơi gần nhất.

Buổi sinh hoạt khép lại trong sự hào hứng của các em học sinh. Những kiến thức pháp luật và kỹ năng sống tích lũy được từ hoạt động hè này sẽ là hành trang cần thiết, giúp các em thêm tự tin, an toàn và có trách nhiệm hơn khi chuẩn bị bước vào năm học mới.