Bộ Công an thúc đẩy hợp tác đầu tư và đổi mới sáng tạo với doanh nghiệp Hoa Kỳ

ANTD.VN - Ngày 04/8/2026, tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp và làm việc với đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ do ông Patrick Sweeney, nhà sáng lập và điều hành Tập đoàn American Kestrel làm Trưởng đoàn.

Tham gia đoàn doanh nghiệp có đại điện 14 tập đoàn, công ty hàng đầu Hoa Kỳ hoạt động trong các lĩnh vực công nghiệp quốc phòng - an ninh, công nghệ và năng lượng; cùng đại diện Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ và Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam.

Quang cảnh buổi tiếp.

Thay mặt Bộ Công an Việt Nam, Bộ trưởng Lương Tam Quang chào mừng đoàn doanh nghiệp và đại diện các cơ quan hữu quan Hoa Kỳ đến thăm và làm việc với Bộ Công an Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã trao đổi về những chủ trương, chính sách phát triển của Việt Nam, trong đó xác định tăng trưởng kinh tế hai con số là mục tiêu trung tâm nhằm tạo sự bứt phá về quy mô, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế, quyết tâm thực hiện thắng lợi 2 mục tiêu 100 năm.

Theo đó, đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Việt Nam phấn đấu trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại; đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Bộ trưởng Lương Tam Quang phát biểu tại buổi tiếp.

Để hiện thực hóa mục tiêu quan trọng này, Việt Nam xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực quan trọng thúc đẩy phát triển đất nước, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tăng cường tiềm lực an ninh, quốc phòng.

Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết, Bộ Công an Việt Nam được Đảng, Nhà nước giao trọng trách là cơ quan thường trực về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Trên tinh thần đó, Bộ Công an hoan nghênh và luôn sẵn sàng hợp tác với các tập đoàn lớn của Hoa Kỳ trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là công nghiệp an ninh, công nghệ lưỡng dụng và các công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo, công nghiệp bán dẫn, điện toán đám mây, dữ liệu lớn, an ninh mạng...

Ông Patrick Sweeney, nhà sáng lập và điều hành Tập đoàn American Kestrel, phát biểu tại buổi tiếp.

Thay mặt đoàn doanh nghiệp, ông Patrick Sweeney trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Lương Tam Quang đã dành thời gian tiếp đoàn và bày tỏ đồng tình với những đánh giá về tình hình quan hệ hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ trong thời gian qua.

Ông Patrick Sweeney khẳng định các doanh nghiệp Hoa Kỳ luôn sẵn sàng làm việc, trao đổi và hợp tác với Bộ Công an Việt Nam, qua đó đồng hành cùng Việt Nam thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước, góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, mang lại lợi ích thiết thực cho Chính phủ, người dân và doanh nghiệp hai nước.