Bà Nguyễn Thị Bích Liên được bổ nhiệm Phó Giám đốc BHXH thành phố Hà Nội

ANTD.VN - Bà Nguyễn Thị Bích Liên, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Thọ đã được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội…

Phó Giám đốc BHXH Việt Nam Chu Mạnh Sinh trao quyết định bổ nhiệm cho đồng chí Nguyễn Thị Bích Liên

Ngày 3-8, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức công bố Quyết định của Giám đốc BHXH Việt Nam về công tác cán bộ.

Theo đó, tại Quyết định số 638/QĐ-BHXH ngày 29/7/2026 của Giám đốc BHXH Việt Nam, đồng chí Nguyễn Thị Bích Liên, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Phú Thọ được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc BHXH thành phố Hà Nội kể từ ngày 01/8/2026.

Đây là hoạt động nhằm kiện toàn đội ngũ lãnh đạo, tăng cường công tác quản lý, điều hành, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của BHXH thành phố Hà Nội trong giai đoạn mới.

Phó Giám đốc BHXH Việt Nam Chu Mạnh Sinh thay mặt lãnh đạo BHXH Việt Nam đã trao Quyết định, tặng hoa chúc mừng và giao nhiệm vụ đối với đồng chí Nguyễn Thị Bích Liên.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Giám đốc BHXH Hà Nội Nguyễn Thị Bích Liên khẳng định sẽ không ngừng học hỏi, rèn luyện, phát huy tinh thần trách nhiệm, cùng tập thể lãnh đạo, viên chức và người lao động BHXH thành phố hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn Thủ đô.