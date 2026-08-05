Bắc bộ vẫn mưa xối xả, bão số 3 di chuyển ngược sang Philippines

ANTD.VN - Dự báo, trong hôm nay và ngày mai, khu vực Bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 70- 150mm.

Đêm qua và sáng sớm nay 5/8, ở khu vực trung du và đồng bằng Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 4/8 đến 3 giờ ngày 5/8 có nơi trên 100mm như các trạm: Kim Quan (Tuyên Quang) 135mm, Móng Cái (Quảng Ninh) 124mm, Kim Anh (TP. Hà Nội) 116,8mm, Phúc Yên (Phú Thọ) 112,8mm,...

Dự báo, trong hôm nay và ngày mai, khu vực Bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 70- 150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm/3h. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày từ 7/8 mưa lớn giảm dần.

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Trong khi đó, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 3 có tên quốc tế là KUJIRA. Trong suốt đêm qua bão số 3 trên Biển Đông gần như ít di chuyển. Hồi 7 giờ ngày 5/8, vị trí tâm bão số 3 ở vào khoảng 17,0 độ Vĩ Bắc; 118,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Nam khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10. Di chuyển theo hướng Đông với tốc độ 3-5km/h.

Trong ngày hôm nay, bão số 3 di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc ngược ra vùng biển Tây Bắc Thái Bình Dương. Đến đầu giờ sáng mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,1 độ Vĩ Bắc; 120,7 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Tây Bắc đảo Luzon (Philippines). Sau đó, bão số 3 được dự báo suy yếu và tan dần.

Vùng biển phía Đông Nam của khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 6- 7, giật cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10; sóng cao 2,0-4,0m, biển động mạnh.

Dự báo bão số 3 không ảnh hưởng đến vùng ven biển và đất liền Việt Nam. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.