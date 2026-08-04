Cái nôi rèn nên những "Lá chắn thép" bảo vệ bình yên cuộc sống nhân dân

ANTD.VN - Chiều 4/8, trường Đại học Phòng cháy, chữa cháy đã trang trọng tổ chức lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển đổi trường thành Học viện Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ. Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo buổi lễ.

Cùng dự buổi lễ có Giáo sư, Tiến sĩ Lê Quân, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương, các đại biểu, khách quốc tế và toàn thể các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, các đồng chí cán bộ, giảng viên, học viên Học viện.

Toàn cảnh buổi lễ

Tại buổi lễ, các đại biểu đã được xem phóng sự về 50 năm xây dựng và phát triển của trường Đại học Phòng cháy, chữa cháy.

Theo quyết định, Thủ tướng giao Bộ GD-ĐT, Bộ Công an, UBND thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan hướng dẫn, giám sát quá trình đổi tên, bảo đảm minh bạch, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí tài chính, tài sản, không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường, liên tục của nhà trường. Quá trình này cũng phải bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người học, giảng viên, cán bộ quản lý, người lao động.

Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Công an chúc mừng và tặng hoa Học viên.

Trường Đại học Phòng cháy, chữa cháy nhận quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển đổi trường thành Học viện Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thượng tướng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh việc chuyển đổi hôm nay là bước đầu, tạo đà để Học viện nỗ lực phấn đấu hoàn thành trách nhiệm vinh quang trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi lễ

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, yêu cầu đề ra, đồng chí Thứ trưởng đề nghị Học viện phải tạo sự chuyển biến thực chất về chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và năng lực tham mưu. Mỗi lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, giảng viên nhà trường với tâm thế mới, khí thế mới, tận tâm, tận tụy, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, chung tay xây dựng Học viện lớn mạnh, phát triển về mọi mặt; là trung tâm tri thức, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực PCCC và CNCH góp phần hoàn thành các mục tiêu cụ thể phải đạt được trong bối cảnh xuất hiện nhiều thách thức an ninh truyền thống, phi truyền thống và yêu cầu bảo vệ ANQG ở cấp độ mới cao hơn.

Phấn đấu mục tiêu đến năm 2030 xây dựng Học viện thành trung tâm nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ và đào tạo nhân lực chất lượng cao, huấn luyện thực hành, thực nghiệm chuyên sâu về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân.

Cụ thể hóa, triển khai có hiệu quả quan điểm của Đảng về “Xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại ngang tầm khu vực và thế giới” và “đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia”; tiếp tục phấn đấu trở thành đơn vị đi đầu trong CAND thực hiện Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục đào tạo với kết quả, sản phẩm cụ thể đo đếm được.

Tập trung đào tạo đội ngũ giảng viên, chuyên gia, những cán bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ có tư duy chiến lược, năng lực phân tích, sáng tạo, làm chủ công nghệ, thiết bị, phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tiên tiến; có khả năng dẫn dắt chuyên môn, truyền cảm hứng và định hướng tư duy khoa học - tư duy đổi mới cho người học. Đồng thời đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên "Vừa hồng, vừa chuyên" tận tâm, tận tụy, "Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất". Xây dựng môi trường giáo dục chuẩn mực, hiện đại, nhân văn, kỷ luật, kỷ cương, giàu tính chiến đấu và tính sáng tạo.

Đồng chí Thứ trưởng cũng tin tưởng đến năm 2030, Học viện sẽ trở thành cơ sở giáo dục đại học tiên tiến, trung tâm nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, chuyên sâu về lĩnh vực phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ; thực sự là cái nôi rèn luyện nên những "Lá chắn thép" bảo vệ bình yên cuộc sống nhân dân.

Trung tướng Lê Quang Bốn pháy biểu tại buổi lễ

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, Trung tướng Lê Quang Bốn, Giám đốc Học viện Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trân trọng cảm ơn và nghiêm túc tiếp thu những ý kiến chỉ đạo sâu sắc, toàn diện của đồng chí Thượng tướng Lê Quốc Hùng, khẳng định việc chuyển đổi Trường Đại học Phòng cháy, chữa cháy thành Học viện Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ không chỉ là niềm vinh dự, tự hào, mà còn là trách nhiệm và sứ mệnh vẻ vang của tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc cùng toàn thể cán bộ, giảng viên, học viên Học viện trước Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và Nhân dân, xin hứa sẽ tuyệt đối trung thành với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an; đoàn kết, thống nhất, đổi mới tư duy, phát huy truyền thống, nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cụ thể hóa và thực hiện thắng lợi mọi chủ trương, định hướng, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Bộ Công an giao phó.

“Chúng tôi nguyện đem hết trí tuệ, tâm huyết và trách nhiệm để xây dựng Học viện Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ trở thành cơ sở giáo dục đại học trọng điểm của lực lượng Công an nhân dân; là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyên giao công nghệ và hợp tác quốc tế có uy tín trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và sự kỳ vọng của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân”, đồng chí Giám đốc nhấn mạnh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ