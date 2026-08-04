Đổi mới sinh hoạt chi bộ gắn với nhiệm vụ quản lý người cai nghiện

ANTD.VN - Thực hiện Đề án số 05-ĐA/TU của Thành ủy Hà Nội về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới, Chi bộ Cơ sở Cai nghiện ma túy số 1 TP Hà Nội đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề, tập trung đề ra các giải pháp đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng gắn với nhiệm vụ quản lý, giáo dục, điều trị và phục hồi cho người cai nghiện.

Sau hơn một năm tiếp nhận chức năng quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy, Cơ sở Cai nghiện ma túy số 1 TP Hà Nội đã từng bước ổn định tổ chức, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ. Trên cơ sở đó, Chi bộ đơn vị triển khai Đề án số 05-ĐA/TU bằng những nội dung, giải pháp cụ thể, đưa việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn chặt với thực tiễn công tác.

Toàn cảnh hội nghị sinh hoạt Chi bộ tại Cơ sở Cai nghiện ma túy số 1 Hà Nội

Tại buổi sinh hoạt chuyên đề với chủ đề "Đưa Đề án số 05 vào thực tiễn công tác tại Chi bộ Cơ sở Cai nghiện ma túy số 1 Hà Nội", đồng chí Bùi Anh Vũ, Bí thư Chi bộ nhấn mạnh yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu, đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao trách nhiệm, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Các ý kiến tham luận tập trung đề xuất nhiều giải pháp thiết thực như tăng cường kiểm tra, giám sát gắn với tinh thần "tự soi, tự sửa"; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh chuyển đổi số, từng bước số hóa hồ sơ người cai nghiện, nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý, điều hành.

Với đặc thù quản lý hơn 2.000 học viên cai nghiện, mỗi cán bộ, đảng viên không chỉ thực hiện nghiêm quy trình quản lý mà còn phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, ứng xử nhân văn, kiên trì giáo dục, cảm hóa, hỗ trợ người cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

Kết luận buổi sinh hoạt, Bí thư Chi bộ yêu cầu cấp ủy và từng cán bộ, đảng viên tiếp tục cụ thể hóa các mục tiêu của Đề án số 05 bằng những việc làm thiết thực, lấy hiệu quả thực hiện nhiệm vụ và sự chuyển biến trong nhận thức, trách nhiệm của mỗi cá nhân làm thước đo kết quả triển khai.

Thời gian tới, Chi bộ Cơ sở Cai nghiện ma túy số 1 sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp của Đề án số 05, gắn công tác xây dựng Đảng với thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần nâng cao chất lượng quản lý, giáo dục, điều trị và phục hồi cho người cai nghiện, bảo đảm an ninh, an toàn tại cơ sở.