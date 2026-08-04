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Biển Đông vừa hình thành áp thấp nhiệt đới, di chuyển ngược ra Thái Bình Dương

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Hạ Quỳnh

ANTD.VN - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, chiều nay 4/8, vùng áp thấp trên vùng biển phía Đông Nam khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Hồi 13 giờ cùng ngày, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,0 độ Vĩ Bắc; 119,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Nam khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 8. Di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 5-10km/h.

Dự báo trong chiều và đêm nay, áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng Đông, vận tốc 5-10km/h. Đến 1h sáng mai 5/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,9 độ Vĩ Bắc; 120,0 độ Kinh Đông; trên vùng biển phía Đông Nam khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8.

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Áp thấp nhiệt đới vừa hình thành trên Biển Đông nhưng sẽ suy yếu và ngược ra Thái Bình Dương

Theo dự báo, trong ngày 5/8, áp thấp nhiệt đới tiếp tục có sự thay đổi hướng, di chuyển theo Đông Đông Nam với vận tốc 10km/h. Đến đầu giờ chiều mai, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,7 độ Vĩ Bắc; 121,0 độ Kinh Đông; trên khu vực phía Bắc đảo Luzon (Philippines) và suy yếu thành vùng áp thấp.

Trong chiều và đêm 4/8, vùng biển phía Đông Nam của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; sóng cao 2,0-3,0m, biển động.

Dự báo áp thấp nhiệt đới không ảnh hưởng đến vùng ven biển và đất liền Việt Nam. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

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