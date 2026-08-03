Sắc phục công an đẫm mồ hôi trên công trình Đại đoàn kết

ANTD.VN - Dưới cái nắng oi ả của ngày hè, trên nền đất ngổn ngang vôi vữa tại xã Tiến Thắng (TP Hà Nội), những bộ sắc phục công an thám đẫm mồ hôi. Hành động "Gần dân nhất" được viết bằng chính những nhịp cuốc, chuyến xe rùa chở gạch vỡ để kịp tiến độ dựng nhà cho hộ nghèo.

Công an xã phối hợp cùng thanh niên địa phương dọn dẹp mảng tường gạch vỡ, san gạt mặt bằng để kịp tiến độ khởi công nhà Đại đoàn kết tại xã Tiến Thắng, TP Hà Nội.

Nắng gắt giữa buổi sáng, tiếng cuốc xẻng va vào gạch vỡ lách cách xé tan không khí yên tĩnh trong một ngõ nhỏ tại xã Tiến Thắng. Trên mảnh đất chật hẹp, mảng tường cũ xuống cấp vừa được hạ giải, vôi vữa và gạch mộc nằm chất đống. Không có máy cơ giới lớn, việc giải phóng mặt bằng hoàn toàn dựa vào sức người.

Căn nhà của hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn từ lâu đã hư hỏng nặng, nguy cơ mất an toàn mỗi khi mưa bão. Để giúp gia đình sớm có chỗ ở ổn định, lực lượng công an chính quy tại cơ sở đã chủ động phối hợp cùng Đoàn Thanh niên xã bắt tay vào hỗ trợ.

Từ sớm, các chiến sĩ trẻ cùng lực lượng đoàn viên đã phân công nhau từng phần việc. Người quẩy gạch, người gánh vữa, người dùng cuốc xúc từng mảng tường vỡ đưa ra xe đẩy. Dưới cái nóng ngột ngạt, những chiếc áo màu xanh của lực lượng công an ướt đẫm mồ hôi, lưng áo dính chặt vệt bụi xám của vôi vữa.

Không chỉ tập trung tại công trình nhà Đại đoàn kết, các tổ công tác còn chia ca tỏa ra các tuyến đường liên xã, phối hợp dọn dẹp các điểm tồn đọng rác thải, phát quang những bụi cây che khuất tầm nhìn, trả lại sự thông thoáng cho các ngả đường làng.

Thay vì những báo cáo khô cứng, sự hiện diện của lực lượng công an cơ sở trên từng công trình cụ thể như thế này chính là cách hiện thực hóa phong trào thi đua "Ba nhất" (Trung thành nhất – Kỷ luật nhất – Gần dân nhất) do Công an TP Hà Nội phát động. "Gần dân nhất" không nằm ở những lời hứa, mà ở ngay việc gác lại công việc chuyên môn sau ca trực để trực tiếp nhúng tay vào việc khó, việc nặng cùng bà con.

Đến giữa trưa, mặt bằng căn nhà Đại đoàn kết đã được dọn dẹp sạch sẻ, tạo khoảng trống sẵn sàng cho thợ thi công đổ móng. Những bàn tay dính đầy vôi vữa, những nụ cười nở trên khuôn mặt sạm nắng của các chiến sĩ trẻ và ánh mắt nhẹ nhõm của chủ nhà là hình ảnh đọng lại sau một ngày lao động thầm lặng.