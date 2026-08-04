Giành hơn 200 huy chương, học sinh Việt Nam thắng lớn tại Đấu trường toán học châu Á

Đoàn Việt Nam thắng lớn trên đấu trường toán học quốc tế

Vòng chung kết quốc tế Đấu trường toán học châu Á 2026 diễn ra tại Hà Nội, quy tụ khoảng 1.300 thí sinh cùng 1.000 phụ huynh, giáo viên và chuyên gia đến từ 22 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, 10 đoàn có số lượng thí sinh đông nhất đến từ Brazil, Canada, Trung Quốc, Hong Kong (Trung Quốc), Indonesia, Kazakhstan, Malaysia, Philippines, Uzbekistan và Việt Nam.



Lễ trao giải vòng chung kết quốc tế cuộc thi Đấu trường toán học châu Á (AIMO) năm 2026 đã diễn ra vào ngày 4/8. Đoàn Việt Nam có gần 300 thí sinh dự thi. Kết quả, có hơn 200 em giành huy chương, giải thưởng, gồm: 1 giải vô địch, 4 giải á quân 1, 3 giải á quân 2, 42 huy chương vàng, 83 huy chương bạc, 70 huy chương đồng và 2 giải khuyến khích.

Được biết, cuộc thi năm nay thu hút hơn 11.000 học sinh Việt Nam đến từ 22 tỉnh, thành phố trên cả nước tham gia vòng sơ loại. Qua các vòng tuyển chọn, 1.300 học sinh đã giành quyền tham dự vòng chung kết quốc gia, trong đó gần 300 học sinh xuất sắc nhất được lựa chọn đại diện Việt Nam tham dự vòng chung kết quốc tế tại Hà Nội.

Theo ban tổ chức, số huy chương, giải thưởng này cao gấp 9,3 lần so với năm ngoái khi vòng thi tổ chức tại Nhật Bản.

Phát biểu tại lễ trao giải năm nay, nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng biên tập Báo Tiền phong, Trưởng ban tổ chức AIMO Việt Nam cho biết, việc AIMO quốc tế đã lựa chọn Việt Nam là nơi tổ chức vòng chung kết quốc tế năm nay không chỉ là một sự kiện học thuật ý nghĩa, mà còn là niềm vinh dự đối với nước chủ nhà, là cơ hội để Việt Nam giới thiệu với bạn bè quốc tế hình ảnh một đất nước hòa bình, ổn định, năng động, giàu bản sắc văn hóa và luôn rộng mở chào đón những giá trị tốt đẹp của tri thức nhân loại.

Giải đấu là cơ hội để Việt Nam giới thiệu với bạn bè quốc tế hình ảnh một đất nước hòa bình, ổn định, năng động, giàu bản sắc văn hóa.

Cũng theo Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi AIMO Việt Nam, trong những ngày qua, các đoàn quốc tế không chỉ có những trải nghiệm đáng nhớ tại AIMO mà còn cảm nhận được vẻ đẹp của đất nước và con người Việt Nam. Trưởng Ban Tổ chức mong rằng khi trở về, mỗi thành viên không chỉ mang theo những kỷ niệm đẹp về kỳ thi mà còn có thêm những tình bạn mới và tình cảm tốt đẹp dành cho đất nước, con người Việt Nam.