Cụm thi đua số 3 phát động đợt thi đua cao điểm "Ba nhất"

ANTD.VN - Chiều 4-8, tại trụ sở Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Cụm thi đua số 3 - Công an thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" 6 tháng đầu năm 2026 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.

Cụm thi đua số 3 CATP Hà Nội gồm 7 đơn vị: Trại tạm giam số 1, Trại tạm giam số 2, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Phòng Cảnh sát cơ động; trong đó Trại tạm giam số 1 là đơn vị Cụm trưởng, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH là đơn vị Cụm phó.

Cụm Thi đua số 3 CATP Hà Nội gồm 7 đơn vị

Phát biểu khai mạc, Đại tá Phạm Trung Hiếu, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, đại diện đơn vị Cụm phó cho biết, hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá toàn diện kết quả thực hiện phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" trong 6 tháng đầu năm, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm theo Kế hoạch số 98 của Công an thành phố Hà Nội về tổ chức phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" và công tác khen thưởng năm 2026.

Trong 6 tháng đầu năm, các đơn vị trong Cụm thi đua số 3 đã chủ động bám sát chương trình, kế hoạch thi đua của Công an thành phố, cụ thể hóa thành nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả. Nổi bật là chuỗi hoạt động tri ân nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ tại tỉnh Điện Biên; thăm hỏi cán bộ, chiến sĩ là thương binh, thân nhân liệt sĩ trong các đơn vị; tổ chức các giải thể thao, giao lưu văn hóa, văn nghệ; phối hợp tổ chức báo cáo kết quả tập huấn điều lệnh Công an nhân dân năm 2026.

Đại tá Phạm Trung Hiếu, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH phát biểu tại hội nghị

"Đó là những hoạt động thiết thực, tạo sự gắn kết giữa các đơn vị trong cụm, góp phần nâng cao hiệu quả phối hợp, hiệp đồng trong thực hiện nhiệm vụ và tổ chức các chương trình lớn của Công an thành phố", Đại tá Phạm Trung Hiếu nhấn mạnh.

Tại hội nghị, các đơn vị trong Cụm thi đua số 3 cũng đã tham gia thảo luận, đánh giá kết quả đạt được, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua trong thời gian tới.

Đại tá Lê Mạnh Thanh Việt, Giám thị Trại tạm giam số 1, Cụm trưởng Cụm thi đua số 3 phát biểu tại hội nghị

Một trong những nội dung trọng tâm của hội nghị là phát động đợt thi đua cao điểm "Ba nhất" thực hiện nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong lực lượng Công an Thủ đô. Đợt thi đua hướng tới mục tiêu phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Đại tá Lê Mạnh Thanh Việt, Giám thị Trại tạm giam số 1, Cụm trưởng Cụm thi đua số 3 đề nghị các đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới nội dung, hình thức tổ chức phong trào thi đua theo hướng thiết thực, hiệu quả; lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị làm tiêu chí đánh giá, kịp thời phát hiện, nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo, góp phần xây dựng lực lượng Công an Thủ đô chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Hội nghị thống nhất quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026, tiếp tục đưa phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" lan tỏa sâu rộng, tạo động lực để các đơn vị trong Cụm thi đua số 3 hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.