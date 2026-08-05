Vụ gian lận tại điểm thi THPT chuyên Tuyên Quang: Hủy kết quả, tổ chức thi lại tất cả các môn

ANTD.VN - Bộ GD-ĐT tuyên bố dựa trên kết quả điều tra của Bộ Công an, Bộ quyết định huỷ kết quả thi tốt nghiệp THPT tại điểm thi THPT chuyên Tuyên Quang và tổ chức thi lại toàn bộ môn thi.

Bộ GD-ĐT họp báo công bố phương án xử lý thí sinh thi tại THPT chuyên Tuyên Quang

Sáng 5-8, Bộ GD-ĐT thông tin, căn cứ kết quả điều tra ban đầu của cơ quan chức năng Bộ Công an và Quy chế thi tốt nghiệp THPT hiện hành; ý kiến của các cơ quan liên quan, Bộ GDĐT quyết định tổ chức thi lại tất cả các môn đối với thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Việc tổ chức thi lại nhằm bảo đảm yêu cầu an toàn, nghiêm túc, trung thực, khách quan và công bằng của Kỳ thi và bảo đảm các nguyên tắc, yêu cầu, chỉ đạo của Chính phủ; không phải là biện pháp xử lý kỷ luật đối với thí sinh tại điểm thi.

Trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân, trong đó có thí sinh vi phạm, sẽ được xem xét, xử lý căn cứ kết quả điều tra và mức độ vi phạm cụ thể theo quy định.

Phương án tổ chức thi lại đã được Bộ GDĐT phối hợp với các cơ quan chức năng báo cáo xin chủ trương cấp có thẩm quyền. Các đơn vị liên quan đang khẩn trương xây dựng kế hoạch tổ chức thi lại theo đúng Quy chế thi, bảo đảm an toàn, nghiêm túc, khách quan, công bằng và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh;

Kỳ thi lại được tổ chức trong hai (02) ngày, dự kiến ngày 14 và 15 tháng 8 năm 2026. Công bố kết quả thi dự kiến vào ngày 19 tháng 8 năm 2026.

Kết quả thi ngày 11 và 12/6/2026 của các thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang sẽ không được sử dụng để xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng và các thí sinh này cũng không được tham gia xét tuyển theo các hình thức khác cho đến khi có kết quả thi lại.

Sau khi có kết quả thi lại, kết quả hợp lệ sẽ được cập nhật vào hệ thống và sử dụng để xét tuyển theo các nguyện vọng thí sinh đã đăng ký.

Hiện nay, vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra, Bộ GDĐT sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Bộ Công an và các cơ quan liên quan để xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Căn cứ vào kết quả điều tra của cơ quan chức năng, thí sinh có hành vi vi phạm Quy chế thi sẽ tiếp tục bị xem xét xử lý theo tính chất, mức độ và hành vi vi phạm, kể cả trường hợp đã được công nhận tốt nghiệp, trúng tuyển hoặc đang theo học tại cơ sở giáo dục đại học.