Nối dài tình đồng đội từ mô hình "Con nuôi Công an xã"

ANTD.VN - Nỗi lo chi phí thuốc men và chăm sóc người con kém may mắn bấy lâu nay của gia đình Đại úy Đặng Đình Cư vừa có thêm một điểm tựa ấm áp. Nhận nâng đỡ cháu Đ.Q.B. theo mô hình "Con nuôi Công an xã", những người lính Công an xã Ứng Hòa (Hà Nội) không chỉ mang tới món quà thiết thực trước mắt mà còn gửi gắm lời hứa đồng hành lâu dài.

Trong căn nhà nhỏ ở thôn Dương Khê (xã Ứng Hòa, Hà Nội), nhịp sống nhiều năm qua luôn chùng xuống bởi những lo toan y tế bền bỉ. Sinh năm 2010, cháu Đ.Q.B. - con trai Đại úy Đặng Đình Cư, chịu nhiều thiệt thòi từ nhỏ khi mang trong mình khuyết tật, sức khỏe vốn đã yếu lại thường xuyên đau ốm. Mọi sinh hoạt của cậu bé 16 tuổi đều phụ thuộc hoàn toàn vào sự chăm sóc, túc trực của người thân. Những đợt thuốc men nối tiếp cùng chi phí sinh hoạt đè nặng lên vai gia đình, khiến cuộc sống rơi vào cảnh đặc biệt gian khó.

Nhìn thấy những chật vật thầm lặng ấy của người đồng đội, Công an xã Ứng Hòa đã chủ động rà soát hoàn cảnh và quyết định nhận cháu Đ.Q.B. làm "Con nuôi Công an xã". Hoạt động nằm trong đợt thi đua “Ba nhất - Phát huy truyền thống Anh hùng, hành động phục vụ nhân dân” do Công an thành phố Hà Nội phát động.

Hôm nay, đại diện đơn vị đã tìm đến tận nhà thăm hỏi. Ngồi lại bên giường bệnh, những người lính trao đổi kỹ với gia đình về diễn biến sức khỏe, chế độ dinh dưỡng cũng như những nhu cầu chăm sóc hằng ngày của cháu B. Thay mặt tập thể cán bộ, chiến sĩ, tổ công tác trao tặng gia đình số tiền 6.000.000 đồng cùng những phần quà thiết thực.

Đáng chú ý, đây không phải là hoạt động thăm hỏi một lần. Theo kế hoạch của đơn vị, bắt đầu từ thời điểm này, mỗi tháng Công an xã Ứng Hòa sẽ đều đặn trích kinh phí hỗ trợ cháu Đ.Q.B. 1.000.000 đồng.

Nguồn kinh phí do chính cán bộ, chiến sĩ tự nguyện đóng góp, nhằm giúp gia đình vơi bớt áp lực mua thuốc, mua sữa và trang trải sinh hoạt hàng ngày cho cháu.

Đón nhận sự quan tâm từ những người mặc sắc phục công an – những đồng nghiệp của cha mình – người thân cháu B. không giấu nổi sự xúc động. Khoản tiền hỗ trợ định kỳ tuy không thể xóa sạch mọi vất vả, nhưng mang đến nguồn động viên tinh thần lớn lao. Nó nhắc nhở gia đình rằng giữa những thử thách của cuộc sống, họ chưa bao giờ bị bỏ lại phía sau.

Mô hình “Con nuôi Công an xã” là một hành động thiết thực cụ thể hoá thi đua "Ba Nhất Bằng việc nhận đỡ đầu cháu Đ.Q.B., những người lính công an Công an xã Ứng Hòa đã mang hơi ấm gia đình đến với một số phận kém may mắn, biến tinh thần thi đua thành những bàn tay nâng đỡ âm thầm, bền bỉ mỗi ngày.