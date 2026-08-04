Bắt đầu lọc ảo với hơn 7 triệu nguyện vọng đăng ký xét tuyển tuyển đại học

ANTD.VN - Ngày 4-8, Hệ thống tuyển sinh đại học năm 2026 bắt đầu quy trình lọc ảo trên phạm vi toàn quốc với tổng số hơn 7 triệu nguyện vọng xét tuyển đại học 2026.

Cả nước có hơn 874.000 thí sinh đã đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống, với tổng cộng 7.180.860 nguyện vọng.

Từ ngày 4/8, Hệ thống tuyển sinh đại học năm 2026 bắt đầu quy trình lọc ảo trên phạm vi toàn quốc. Quá trình này được thực hiện 6 lần, kéo dài đến ngày 9/8.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm nay có 1.241.914 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Trong đó, hơn 874.000 thí sinh đã đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống, với tổng cộng 7.180.860 nguyện vọng.

Theo quy định, tất cả thí sinh, dù xét tuyển bằng phương thức nào, đều phải đăng ký nguyện vọng trực tuyến trên hệ thống chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong thời gian quy định. Các nguyện vọng được sắp xếp theo thứ tự từ 1 đến hết, trong đó nguyện vọng 1 là nguyện vọng được ưu tiên cao nhất.

Sau khi kết thúc thời gian đăng ký, các cơ sở đào tạo tải dữ liệu thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường, tổ chức xét tuyển trên phần mềm riêng và đưa danh sách thí sinh dự kiến trúng tuyển lên hệ thống chung để thực hiện lọc ảo.

Lọc ảo là quá trình hệ thống loại khỏi danh sách trúng tuyển dự kiến của một trường đối với những thí sinh đã đủ điều kiện trúng tuyển ở nguyện vọng có thứ tự ưu tiên cao hơn tại cơ sở đào tạo khác.

Theo nguyên tắc này, mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển một nguyện vọng duy nhất, là nguyện vọng có thứ tự ưu tiên cao nhất trong số các nguyện vọng mà thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển.

Sau mỗi lần xử lý, hệ thống trả kết quả về cho các cơ sở đào tạo để tiếp tục rà soát, điều chỉnh danh sách dự kiến trúng tuyển. Quy trình được lặp lại 6 lần nhằm hạn chế tình trạng thí sinh trúng tuyển vào nhiều trường, đồng thời giúp các trường xác định danh sách trúng tuyển sát với chỉ tiêu tuyển sinh.

Trước 17 giờ ngày 13/8, các cơ sở đào tạo phải công bố điểm trúng tuyển và danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1.