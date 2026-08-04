TIN BUỒN: Đồng chí Thượng tá Lê Hòa từ trần

ANTD.VN - Đồng chí Thượng tá Lê Hòa (tên gọi khác: Nguyễn Tự Thấu, sinh năm 1929, quê quán phường Tây Tựu, Hà Nội); trú quán: số 3 ngách 127, ngõ Quan Thổ 1, Hà Nội; đã từ trần hồi 01h50 ngày 03/8/2026 (tức ngày 21 tháng 6 năm Bính Ngọ), hưởng thọ 98 tuổi.

Ban Tổ chức lễ tang và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin: đồng chí Thượng tá Lê Hòa (tên gọi khác: Nguyễn Tự Thấu), nguyên là Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động CATP Hà Nội; sinh năm 1929, quê quán phường Tây Tựu, Hà Nội); trú quán: số 3 ngách 127, ngõ Quan Thổ 1, Hà Nội; do tuổi cao, sức yếu, đã từ trần hồi 01h50 ngày 03/8/2026 (tức ngày 21 tháng 6 năm Bính Ngọ), tại nhà riêng, hưởng thọ 98 tuổi.

Lễ viếng đồng chí Lê Hòa được tổ chức từ 07h30 đến 08h45, ngày 06/8/2026, tại Nhà tang lễ Cầu Giấy (số 1 đường Trần Vỹ, phường Phú Diễn, TP. Hà Nội).

Lễ truy điệu và đưa tang vào hồi 09h ngày 06/8/2026.

Hỏa táng tại Đài hoá thân Hoàn vũ Văn Điển (đường Phan Trọng Tuệ, xã Đại Thanh, TP. Hà Nội)

Ban Tổ chức lễ tang và gia đình kính báo