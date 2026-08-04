Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang tiếp Quốc vụ khanh Bộ Nội vụ Campuchia

ANTD.VN - Chiều 4/8, tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp ngài Santibindit Chan Ean, Quốc vụ khanh Bộ Nội vụ Campuchia đang có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an tiếp ngài Sante Bandit Chan Ean, Quốc vụ khanh Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhiệt liệt chào mừng ngài Santibindit Chan Ean cùng Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Nội vụ Campuchia; bày tỏ vui mừng khi lãnh đạo cấp cao hai Bộ thường xuyên gặp gỡ, kịp thời trao đổi những vấn đề cùng quan tâm, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau trên nhiều lĩnh vực.

Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định, thời gian qua, quan hệ Việt Nam - Campuchia không ngừng được củng cố và phát triển tốt đẹp; hợp tác chính trị tiếp tục đóng vai trò chủ đạo, hợp tác kênh Đảng được coi trọng, góp phần định hướng tổng thể quan hệ song phương.

Hai bên thường xuyên duy trì các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao, qua đó tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và lòng tin chính trị; nổi bật là chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Campuchia và đồng chủ trì “Cuộc gặp giữa Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam với Ban Thường vụ Đảng Nhân dân Campuchia”, “Cuộc gặp giữa Người đứng đầu ba Đảng Campuchia - Lào - Việt Nam” vào tháng 2/2026.

Về hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Campuchia, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, trên cơ sở các thỏa thuận cấp cao giữa hai nước và Kế hoạch hợp tác năm 2026 giữa hai Bộ, lực lượng chức năng hai bên đã phối hợp chặt chẽ bảo đảm an ninh, an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của mỗi nước và các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao; không để bất kỳ cá nhân, tổ chức nào sử dụng lãnh thổ nước này xâm hại an ninh, lợi ích của nước kia.

Hai bên đã thành lập Nhóm công tác chung nhằm tăng cường hợp tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm xuyên quốc gia. Bộ Công an Việt Nam cũng đã cử Tổ công tác thường trực sang Campuchia, phối hợp với lực lượng chức năng nước bạn triệt phá nhiều chuyên án liên quan đến tội phạm lừa đảo trực tuyến và tội phạm ma túy.

Bộ trưởng Lương Tam Quang đánh giá cao việc duy trì cơ chế Hội nghị thường niên Bộ trưởng Công an, Nội vụ Campuchia - Lào - Việt Nam. Đây là cơ chế hợp tác quan trọng nhằm tăng cường phối hợp bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội của ba nước, góp phần tạo môi trường ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an tiếp ngài Sante Bandit Chan Ean, Quốc vụ khanh Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Đồng thời, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường đào tạo, nâng cao trình độ tiếng Việt, tiếng Khmer cho lực lượng thực thi pháp luật, nhất là Công an các địa phương giáp biên giới, qua đó nâng cao hiệu quả trao đổi thông tin, phối hợp xử lý kịp thời các vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.

Thông tin về kết quả làm việc giữa Thứ trưởng Lê Văn Tuyến với Đoàn đại biểu Bộ Nội vụ Campuchia ngày 3/8, Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định, Bộ Công an Việt Nam chân thành chia sẻ với phía Campuchia những kinh nghiệm trong quá trình tinh gọn tổ chức bộ máy.

Bộ trưởng tin tưởng, chuyến công tác của Đoàn đại biểu Bộ Nội vụ Campuchia sẽ đạt nhiều kết quả thiết thực, góp phần giúp Bộ Nội vụ Campuchia nghiên cứu, tham mưu Chính phủ triển khai công tác tinh gọn bộ máy hiệu quả, nhanh chóng và phù hợp với điều kiện thực tế của đất nước.

Ngài Santibindit Chan Ean trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Lương Tam Quang đã dành thời gian tiếp Đoàn; cảm ơn Bộ Công an Việt Nam đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm thực tiễn có giá trị trong kiện toàn tổ chức bộ máy, quản lý nhà nước và bảo đảm an ninh, trật tự.

Ngài Quốc vụ khanh Bộ Nội vụ Campuchia đánh giá cao quan hệ hợp tác truyền thống, gắn bó giữa hai Bộ; khẳng định những kinh nghiệm thu nhận được trong chuyến công tác là nguồn tham khảo thiết thực để Bộ Nội vụ Campuchia nghiên cứu, tham mưu Chính phủ triển khai quá trình tinh gọn bộ máy phù hợp với tình hình đất nước.

Ngài Santibindit Chan Ean bày tỏ mong muốn Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Campuchia tiếp tục duy trì trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm; tăng cường phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, nhất là tội phạm lừa đảo trực tuyến, tội phạm ma túy, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước.