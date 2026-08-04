Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: "Hà Nội đã làm được rất nhiều việc, cả những việc chưa từng có"

ANTD.VN -Trong phiên thảo luận tổ sáng nay, 4/8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng khi thành phố Hà Nội đã làm được rất nhiều việc, thậm chí là có những việc chưa từng có, chưa từng làm.

Hà Nội cần xác định rõ khu vực trung tâm và có kế hoạch giãn dân phù hợp

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá, tốc độ phát triển chung của Hà Nội đã đáp ứng được yêu cầu đề ra. Thành phố đã thực hiện nhiều dự án mới, đặc biệt là Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm thu hút sự quan tâm rất lớn của cử tri và nhân dân. Đây là điều không phải địa phương nào cũng làm được.

Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng cho rằng, quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm đã định hướng tầm phát triển, triển khai các chính sách cụ thể đối với từng lĩnh vực, từng ngành. Thành phố đã triển khai quy hoạch chi tiết không chỉ mặt đất mà còn không gian ngầm. Đối với quy hoạch mặt đất, thành phố đang tập trung hoàn thành những dự án nhằm tháo gỡ “điểm nghẽn” về ùn tắc giao thông, ngập lụt….

Tổng Bí Thư Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận Hà Nội đã làm được rất nhiều việc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu ví dụ, nhiều quốc gia đã hoàn thành quy hoạch, thậm chí triển khai khai thác hiệu quả không gian ngầm từ nhiều năm trước. Singapore - quốc gia có diện tích nhỏ nhưng đã hoàn tất quy hoạch cả trên mặt đất và tầng ngầm, tiếp đó là phát triển tầng thấp. Và hiện tại, họ đang tiếp tục vươn lên tầm cao, mở rộng không gian phát triển ra biển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Hà Nội trước hết cần chấn chỉnh, sắp xếp lại không gian trên mặt đất - những việc “rất dễ làm”. Theo đó, Hà Nội cần quy hoạch lại, xác định rõ khu vực trung tâm thành phố, các đô thị vệ tinh và có kế hoạch giãn dân phù hợp.

Đồng thời, thành phố cần chỉnh sửa lại những lĩnh vực trước đây quy hoạch chưa được quan tâm đúng mức như đường ngầm, đường cao tốc, đường sắt đô thị kết nối nội thành và ngoại thành...

Cũng theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Hà Nội đang phối hợp với các cơ quan Chính phủ và Trung ương xây dựng quy hoạch trung tâm chính trị Ba Đình, với mục tiêu đưa nơi đây trở thành trung tâm chính trị xứng tầm, phản ánh tầm nhìn phát triển của Thủ đô và đất nước trong giai đoạn mới. Trước mắt, việc quy hoạch, chỉnh trang trung tâm chính trị Ba Đình phải phục vụ các hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng. Các công việc đang được triển khai khẩn trương, với yêu cầu khu vực này phải có diện mạo mới, khởi sắc hơn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, “Hà Nội là Thủ đô của cả nước, nhân dân cả nước phải nhìn thấy được sự phát triển của đất nước, nhìn thấy được thành tựu của cách mạng Việt Nam sau 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng. Hà Nội phải có những biểu tượng”.

Về quy hoạch khu vực trung tâm Hà Nội, thành phố đang nghiên cứu nhiều phương án phát triển không gian khu vực Hồ Gươm và các trục cảnh quan, nhằm tạo dựng những biểu tượng mới của Thủ đô. Theo đó, khu vực trung tâm phải trở thành không gian để người dân cả nước, du khách quốc tế có thể đến tham quan, trải nghiệm và thụ hưởng các giá trị văn hóa, cảnh quan của Hà Nội.

“Quy hoạch Thủ đô phải có các không gian tưởng niệm để tôn vinh những chiến công của dân tộc. Bên cạnh việc tri ân các Anh hùng liệt sĩ thời kỳ hiện đại, Thủ đô cũng cần có không gian ghi nhớ công lao của các bậc tiền nhân, anh hùng dân tộc và những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc” - đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Cùng với việc xây dựng các biểu tượng văn hóa - lịch sử, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu quy hoạch Hà Nội phải được thực hiện đồng bộ, từ không gian vui chơi công cộng, bãi đỗ xe, khu mua sắm, phố ẩm thực đến việc khai thác hiệu quả không gian ngầm.

Luật phải có tính dự báo và đi trước thực tiễn

Cho ý kiến về các dự án Luật, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu rà soát lại toàn bộ hệ thống thể chế pháp luật nhằm đáp ứng yêu cầu tốc độ phát triển cao của đất nước trước bối cảnh thế giới có nhiều biến động; giải quyết những vấn đề phát sinh từ thực tiễn, thậm chí là phải dự báo và đi trước thực tiễn.

Với dự án Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi), đồng chí Tô Lâm cho rằng, cái gốc của phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao văn hóa, đạo đức, truyền thống, phong tục, tập quán, từ đó góp phần đưa xã hội tích cực hơn. Bên cạnh đó việc thành lập Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật cấp xã là định chế rất cần thiết, nhưng không có nghĩa lập Hội đồng để làm tăng biên chế, bộ máy. Đội ngũ cán bộ các cấp phải đáp ứng yêu cầu thực hiện kiêm nhiệm các nhiệm vụ trong tổ chức bộ máy hành chính nhà nước nói chung và lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật nói riêng.

Quang cảnh phiên thảo luận tổ sáng 4/8

Nhấn mạnh việc quy định Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự cấp xã trong dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự, quốc phòng là cần thiết, song Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn chứng, ở cấp trung ương Tổng Bí thư là Bí thư Quân ủy Trung ương; ở cấp tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy cũng kiêm Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, thành phố.

“Ở cấp xã, Bí thư Đảng ủy cũng phải làm Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, tổ chức toàn bộ về công tác động viên tư tưởng, công tác Đảng thì sẽ rất thuận lợi, huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, lãnh đạo trực tiếp, toàn diện với công tác quân sự, quốc phòng tại địa phương” - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận định.