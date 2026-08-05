Dự kiến công bố phương án xử lý với thí sinh điểm thi THPT chuyên Tuyên Quang trong sáng nay

ANTD.VN - 9 giờ sáng nay, Bộ GD-ĐT sẽ thông tin phản hồi đề nghị của UBND tỉnh Tuyên Quang cho thí sinh điểm thi THPT chuyên tỉnh này được thi lại khi phát hiện kết quả điểm thi Toán cao bất thường.

Sẽ có thông báo chính thức từ Bộ GD-ĐT về phương án xử lý 328 thí sinh thi tại THPT Chuyên Tuyên Quang vào sáng 5.8.

Với thời gian chỉ còn 4 ngày nữa là kết thúc quá trình xử lý nguyện vọng đại học (lọc ảo), bắt đầu từ ngày 4.8, kết thúc vào 17 giờ ngày 9.8, việc quyết định phương án nào đối với 328 thí sinh thi tốt nghiệp tại điểm thi THPT chuyên Tuyên Quang đặc biệt được dư luận quan tâm.

Tối 4.8, Văn phòng Bộ GD-ĐT đã phát đi thư mời họp báo diễn ra lúc 9 giờ ngày 5.8, để thông tin về phương án xử lý đối với thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Sau khi công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm nay, dư luận phát hiện loạt điểm 10 môn toán bất thường tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang. Cụ thể, có 328 thí sinh, trong đó có 6 thí sinh tự do, nhưng có tới 147 bài thi môn toán đạt điểm 10, chiếm hơn 95% số điểm 10 môn này của toàn tỉnh.

Từ kết quả thi bất thường, cơ quan Công an tỉnh Tuyên Quang đã điều tra và khởi tố vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Điểm thi Trường Trung học phổ thông Chuyên Tuyên Quang trong Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026. Sau đó, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định rút vụ án đến Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an để tiếp tục điều tra, xử lý.

Được biết đến thời điểm này đã có 27 bị can bị khởi tố để phục vụ công tác điều tra.

Theo kết quả điều tra ban đầu, các cán bộ phụ trách điểm thi đã cấu kết thực hiện gian lận, bố trí để thư ký điểm thi là giáo viên môn Toán của Trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang vào tận phòng thi hướng dẫn thí sinh làm bài. Vụ việc gây chấn động dư luận vi phạm nghiêm trọng quy chế thi.

Với sự việc này, phương án xử lý thí sinh phải vừa đảm bảo tính nhân văn trong giáo dục, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thí sinh, không để những thí sinh có năng lực thực chất bị ảnh hưởng đến cơ hội học tập, đồng thời giữ vững kỷ cương, sự công bằng và uy tín của kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Trước đó, ngày 9.7, Bộ GD-ĐT cho biết đã nhận được đề nghị chính thức của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc tổ chức thi lại môn toán đối với các thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Bộ GD-ĐT đề nghị UBND tỉnh Tuyên Quang tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương xác minh đầy đủ, khách quan bản chất vụ việc; làm rõ hành vi vi phạm, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy chế thi và vi phạm pháp luật theo đúng quy định.

Trên cơ sở quy chế thi, kết quả kiểm tra, xử lý của UBND tỉnh Tuyên Quang, kết quả xác minh của các cơ quan chức năng và đánh giá toàn diện tác động của vụ việc, Bộ GD-ĐT sẽ quyết định phương án xử lý phù hợp; bảo đảm khách quan, công bằng, công khai, đúng quy định của pháp luật.