Lớp học sinh tồn đêm hè ở nhà văn hóa thôn...

ANTD.VN - Tối 30/7/2026, tại Nhà văn hóa thôn Kim Đường, Công an xã Ứng Hòa (Hà Nội) đã phối hợp với Chi đoàn Thanh niên thôn tổ chức chương trình sinh hoạt hè cho thiếu nhi trên địa bàn. Đây là hoạt động cụ thể hóa phong trào thi đua "Ba nhất" với phương châm "Kỷ luật nhất - Gần dân nhất - Trung thành nhất", nhằm nâng cao nhận thức pháp luật và kỹ năng tự bảo vệ cho trẻ em trong kỳ nghỉ hè.

Công an xã Ứng Hòa (Hà Nội) phối hợp với Chi đoàn Thanh niên thôn tổ chức chương trình sinh hoạt hè cho thiếu nhi trên địa bàn.

Buổi sinh hoạt thu hút đông đảo thiếu nhi cùng các bậc phụ huynh tham gia, lấp đầy các dãy ghế trong hội trường nhà văn hóa thôn. Thay cho những buổi lý thuyết khô cứng, các chiến sĩ công an xã đã chủ động tạo không khí cởi mở, gần gũi ngay từ đầu chương trình.

Tại đây, cán bộ Công an xã Ứng Hoà đã tập trung tuyên truyền, hướng dẫn các em những kiến thức và kỹ năng cơ bản về phòng, chống đuối nước – vấn đề đặc biệt quan trọng đối với trẻ em khu vực nông thôn mỗi khi hè về. Các em được chỉ ra những nguy cơ tiềm ẩn rủi ro khi chơi gần khu vực sông, ao, hồ; đồng thời nắm rõ các biện pháp phòng tránh tai nạn và cách xử lý an toàn, bình tĩnh gọi người hỗ trợ khi gặp tình huống khẩn cấp.

Bên cạnh đó, chương trình cũng phổ biến các quy định về trật tự, an toàn giao thông, hướng dẫn kỹ năng đội mũ bảo hiểm đúng quy cách, quan sát sang đường an toàn và chấp hành Luật Giao thông đường bộ.

Các nội dung về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, kỹ năng thoát nạn và sử dụng điện an toàn trong gia đình cũng được truyền tải ngắn gọn, dễ nhớ. Đặc biệt, lực lượng công an còn trang bị kiến thức giúp các em nhận diện một số thủ đoạn của các loại tội phạm, kỹ năng phòng tránh xâm hại trẻ em và cảnh giác trước các nguy cơ lừa đảo trên không gian mạng.

Bằng hình thức giao lưu, hỏi đáp trực tiếp và tổ chức các trò chơi tương tác, buổi tuyên truyền diễn ra sôi nổi. Nhiều em nhỏ ban đầu còn rụt rè đã mạnh dạn bước lên cầm micro trả lời câu hỏi, hào hứng nhận những phần quà kẹo từ các chiến sĩ công an và đoàn viên thanh niên. Sự tương tác hai chiều giúp các em tiếp thu kiến thức tự nhiên, hiểu rõ bản chất của từng nguy cơ để tự điều chỉnh hành vi của bản thân.

Trực tiếp tham gia hướng dẫn và giao lưu với các em nhỏ, Thiếu tá Nguyễn Anh Quang – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Công an xã Ứng Hòa chia sẻ: "Kỳ nghỉ hè là thời điểm các em học sinh rời xa nhà trường về sinh hoạt tại địa phương, rất cần sự quan tâm, hướng dẫn sát sao từ gia đình và cộng đồng.

Việc Công an xã trực tiếp xuống từng địa bàn thôn, phối hợp với lực lượng thanh niên tổ chức tuyên truyền không chỉ giúp các em có thêm kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ mình trước các nguy cơ đuối nước, cháy nổ hay lừa đảo mạng, mà còn tạo ra một sân chơi lành mạnh, bổ ích, giúp phụ huynh yên tâm hơn trong những ngày hè."

Chương trình sinh hoạt hè khép lại bằng những tiết mục giao lưu tập thể rộn rã tiếng cười. Việc chủ động đưa kỹ năng an toàn về tận cơ sở của lực lượng công an xã đã góp phần mang lại một mùa hè an toàn, ý nghĩa cho thiếu nhi địa phương.