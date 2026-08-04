Các tỉnh từ Quảng Ninh đến An Giang chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới

ANTD.VN - Để chủ động ứng phó với ATNĐ và gió mạnh trên biển, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến An Giang chủ động ứng phó.

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều ngày 04/8 vùng áp thấp trên vùng biển phía Đông Nam khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ).

Hồi 13h00 ngày 04/8, vị trí tâm ATNĐ vào khoảng 17,0 độ Vĩ Bắc; 119,7 độ Kinh Đông; sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6, giật cấp 8; di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 05-10km/h.

Dự báo đến 01h00 ngày 05/8 di chuyển chậm theo hướng Đông trên vùng biển phía Đông Nam khu vực Bắc Biển Đông; 13 giờ ngày 05/8 di chuyển hướng Đông Đông Nam, khoảng 10km/h và suy yếu dần thành vùng áp thấp.

Ngoài ra, từ chiều tối và đêm 4/8, vùng biển từ Khánh Hòa đến Lâm Đồng, khu vực giữa Biển Đông, vùng biển phía Tây Nam khu vực Nam Biển Đông, vùng biển phía Đông Nam khu vực Bắc Biển Đông có gió Tây Nam mạnh cấp 5-6, giật cấp 7-8; ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8.

Để chủ động ứng phó với ATNĐ và gió mạnh trên biển, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến An Giang và các Bộ, ngành theo dõi chặt chẽ diễn biến của ATNĐ và gió mạnh trên biển; quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi.

Tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết diễn biến của ATNĐ và gió mạnh trên biển để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Vùng nguy hiểm ATNĐ trong 24 giờ tới: từ vĩ tuyến 16,0-18,0độ Vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 119,0 độ Kinh Đông.

Giám sát chặt chẽ hoạt động của các phương tiện, nhất là tàu, thuyền du lịch hoạt động trên các vịnh, khu vực ven biển, đảo. Tuyên truyền, hướng dẫn chủ phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với dông, lốc, gió mạnh có thể xảy ra, đảm bảo an toàn về người khi có sự cố.

Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống.

Các Bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước và nhiệm vụ được phân công chủ động chỉ đạo, phối hợp với các địa phương ứng phó với ATNĐ và gió mạnh trên biển.