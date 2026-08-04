Thống nhất trình Quốc hội xem xét việc thành lập 2 thành phố Quảng Ninh, Bắc Ninh

ANTD.VN - Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết, tán thành việc trình Quốc hội xem xét thông qua Nghị quyết thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh ngay trong Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất...

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải trình bày tờ trình tại phiên họp

Chiều 4-8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) họp xem xét, cho ý kiến đối với các dự thảo Nghị quyết: thành lập các phường của tỉnh Bắc Ninh; việc thành lập thành phố Quảng Ninh, thành lập thành phố Bắc Ninh; việc thành lập Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Quảng Ninh, thành phố Bắc Ninh.

Theo Tờ trình của Chính phủ được Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải trình bày tại phiên họp, việc thành lập thành phố Quảng Ninh, thành phố Bắc Ninh và 12 phường thuộc tỉnh Bắc Ninh bảo đảm đầy đủ cơ sở chính trị, pháp lý theo quy định.

Đồng thời, việc thành lập thành phố và phường đã phù hợp với Quy hoạch tổng thể quốc gia; Quy hoạch tổng thể hệ thống đô thị và nông thôn, Quy hoạch vùng đồng bằng sông Hồng, Quy hoạch tỉnh, Quy hoạch chung đô thị của Quảng Ninh và Bắc Ninh.

Về cơ sở thực tiễn, Bắc Ninh có vị trí nằm ở cửa ngõ phía Bắc của Thủ đô Hà Nội, thuộc vùng Thủ đô. Trong năm 2025, tỉnh Bắc Ninh có quy mô kinh tế đứng thứ 5 cả nước và thứ 3 vùng đồng bằng sông Hồng; tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 10,27%; thu hút FDI đứng thứ 2 cả nước, thu ngân sách đạt trên 123,6 nghìn tỷ đồng…

Cùng với đề xuất thành lập thành phố Bắc Ninh, Chính phủ đề xuất thành lập 12 phường trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 12 xã thuộc tỉnh Bắc Ninh, gồm: Yên Phong, Tiên Du, Chi Lăng, Phù Lãng, Lương Tài, Gia Bình, Nhân Thắng, Hiệp Hòa, Bố Hạ, Lạng Giang, Kép và Lục Nam.

Đối với Quảng Ninh, tỉnh có vị trí chiến lược quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội và an ninh, quốc phòng của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và của cả nước. Trong những năm qua, tỉnh liên tục duy trì tốc độ tăng trưởng GRDP cao, nằm trong nhóm dẫn đầu của cả nước. Năm 2025, tỉnh đã đóng góp vào quy mô GRDP cả nước là 2,87% và vùng đồng bằng sông Hồng là 9,4%; đóng góp vào tăng trưởng của cả nước là 4,1% và của vùng đồng bằng sông Hồng là 11,3%; xếp thứ 6 cả nước về thu ngân sách…

Việc thành lập thành phố Quảng Ninh trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số và số đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Quảng Ninh hiện nay. Sau khi thành lập, thành phố Quảng Ninh có 6.231,27 km2 diện tích tự nhiên, quy mô dân số 1.523.400 người và 54 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 30 phường, 22 xã và 02 đặc khu.

Việc thành lập thành phố Bắc Ninh trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số và số đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Bắc Ninh (sau khi thành lập 12 phường). Sau khi thành lập, thành phố Bắc Ninh có 4.713,75 km2 diện tích tự nhiên, quy mô dân số 3.989.623 người và có 99 đơn vị hành chính cấp xã gồm 54 xã và 45 phường.

UBTVQH biểu quyết thông qua các dự thảo Nghị quyết tại phiên họp

Đại diện cơ quan thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu cho biết, Ủy ban tán thành với sự cần thiết thành lập thành phố Quảng Ninh, thành lập 12 phường thuộc tỉnh Bắc Ninh và thành lập thành phố Bắc Ninh. Cơ quan thẩm tra cũng tán thành với đề xuất của Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc thành lập TAND, VKSND thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh trên cơ sở kế thừa TAND, VKSND tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Bắc Ninh.

Tại cuộc họp, UBTVQH thống nhất với nội dung, hồ sơ do Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao trình; tán thành việc trình Quốc hội xem xét thông qua Nghị quyết thành lập thành phố Quảng Ninh và thành lập thành phố Bắc Ninh ngay trong Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Với 100% đại biểu có mặt tán thành, UBTVQH đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết về việc thành lập 12 phường thuộc tỉnh Bắc Ninh.

UBTVQH cũng biểu quyết thông qua về nguyên tắc dự thảo Nghị quyết về việc thành lập Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Quảng Ninh và dự thảo Nghị quyết về việc thành lập Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Ninh.