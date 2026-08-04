Phát động phong trào thi đua chào mừng 81 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân

ANTD.VN - Hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2026) và 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026), chiều ngày 3/8, Cơ sở Cai nghiện ma túy số 3 Hà Nội đã tổ chức lễ chào cờ, phát động phong trào thi đua trong toàn đơn vị.

Trung tá Hoàng Việt Tùng – Trưởng Cơ sở Cai nghiện ma túy số 3 TP. Hà Nội chủ trì lễ chào cờ toàn đơn vị.

Trong không khí trang nghiêm, dưới lá cờ đỏ sao vàng, Ban Chỉ huy Cơ sở Cai nghiện ma túy số 3 TP Hà Nội đã phát động phong trào thi đua, kêu gọi cán bộ, chiến sĩ và người lao động phát huy tinh thần trách nhiệm, giữ vững kỷ cương, nâng cao chất lượng chuyên môn, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Cán bộ chiến sĩ, người lao động và học viên Cơ sở Cai nghiện ma túy số 3 TP. Hà Nội tham gia lễ chào cờ đầu tháng.

Đối với học viên, phong trào thi đua hướng tới xây dựng động lực rèn luyện, quyết tâm từ bỏ ma túy, tích cực học văn hóa, học nghề, hình thành lối sống lành mạnh, tạo nền tảng tái hòa nhập cộng đồng sau khi hoàn thành thời gian cai nghiện.

Hưởng ứng phong trào, Cơ sở tiếp tục triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng quản lý, giáo dục, chăm sóc sức khỏe, đào tạo nghề; duy trì môi trường "Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn - Kỷ cương - Nhân văn", đồng thời phát huy hiệu quả các mô hình tăng gia sản xuất, tạo điều kiện để học viên yên tâm học tập, lao động và phục hồi.

Cán bộ Tổ Y tế Cơ sở phối hợp với Trạm Y tế phường Tùng Thiện tổ chức tư vấn và xét nghiệm sàng lọc HIV cho học viên

Ngay sau lễ phát động, Cơ sở phối hợp với Trạm Y tế phường Tùng Thiện tổ chức tư vấn, xét nghiệm sàng lọc HIV tự nguyện cho học viên. Hoạt động góp phần nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe, phòng, chống HIV/AIDS, đồng thời thể hiện sự quan tâm đối với quyền lợi và sức khỏe của học viên trong quá trình cai nghiện.

Thông qua phong trào thi đua, tập thể cán bộ, chiến sĩ Cơ sở Cai nghiện ma túy số 3 Hà Nội tiếp tục quyết tâm xây dựng đơn vị chính quy, hiện đại, hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, giáo dục và hỗ trợ học viên phục hồi, tái hòa nhập cộng đồng.