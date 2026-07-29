Thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ quy mô tại các cửa hàng kinh doanh xăng dầu

ANTD.VN -Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 27, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 6 - Phòng CS PCCC&CNCH CATP Hà Nội phối hợp tổ chức thực tập phương án chữa cháy tại các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn xã Vật Lại.

Trong ngày 28-7, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 27; Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 6 phối hợp với Cửa hàng xăng dầu Phú Mỹ A, Cửa hàng xăng dầu Trường Trung cấp Kỹ thuật Công binh, Cửa hàng xăng dầu Tân Phú Mỹ, Cửa hàng xăng dầu Phú Sơn tổ chức phối hợp thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Theo tình huống giả định, đám cháy phát sinh tại khu vực cột bơm xăng dầu và khu vực khách đến mua xăng dầu tại các cửa hàng. Ngay khi phát hiện sự cố, lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cơ sở đã nhanh chóng phát tín hiệu báo động, cắt nguồn điện, sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ để khống chế đám cháy, hướng dẫn nhân viên và khách hàng di chuyển đến nơi an toàn, đồng thời báo cháy đến lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ qua số điện thoại 114.

Lực lượng PCCC cơ sở triển khai các hoạt động chữa cháy, cứu nạn cứu hộ ban đầu tại Cửa hàng xăng dầu

Sau khi tiếp nhận tin báo, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 27, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 6 đã khẩn trương điều động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng đến hiện trường. Tại đây, lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai đội hình chữa cháy, tổ chức cứu người, di chuyển tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm, làm mát các cột bơm và nhà điều hành, ngăn chặn cháy lan và tiến hành dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Buổi thực tập tại các cơ sở diễn ra đúng kịch bản, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và phương tiện

Buổi thực tập tại các cơ sở diễn ra đúng kịch bản, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và phương tiện. Thông qua hoạt động thực tập này, cán bộ, nhân viên cửa hàng đã được nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và kỹ năng xử lý tình huống khi xảy ra cháy, nổ, sự cố; đồng thời kiểm tra khả năng huy động lực lượng, sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ cũng như đánh giá hiệu quả phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ đã xây dựng.

Đối với lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, buổi thực tập là dịp rà soát, nắm chắc đặc điểm địa bàn, hệ thống giao thông, nguồn nước chữa cháy và tính chất nguy hiểm cháy, nổ của cơ sở kinh doanh xăng dầu. Qua đó tiếp tục nâng cao năng lực chỉ huy, điều hành, khả năng phối hợp hiệp đồng với lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở và các lực lượng liên quan, góp phần chủ động phòng ngừa, sẵn sàng xử lý hiệu quả các tình huống cháy, nổ, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và doanh nghiệp.