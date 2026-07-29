Nâng cao kỹ năng chữa cháy tại doanh nghiệp

ANTD.VN - Hơn 100 cán bộ, công nhân viên và lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở của Công ty TNHH Asahi Denso Việt Nam đã được trang bị kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ...

Các lực lượng triển khai phương án chữa cháy và NCCH theo kế hoạch

Vừa qua, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (CC&CNCH) khu vực số 22 và Đội CC&CNCH khu vực số 3 - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với Công ty TNHH Asahi Denso Việt Nam (Khu công nghiệp Nội Bài, xã Sóc Sơn, Hà Nội) tổ chức tập huấn nghiệp vụ PCCC&CNCH cho hơn 100 cán bộ, công nhân viên và những người được giao thực hiện nhiệm vụ PCCC tại cơ sở, kết hợp thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Các học viên tham gia lớp tập huấn

Tại chương trình, cán bộ Đội CC&CNCH khu vực số 22 đã phổ biến các quy định mới của pháp luật về PCCC&CNCH, tập trung giới thiệu những nội dung trọng tâm của Luật PCCC và CNCH số 55, Nghị định số 105/2025/NĐ-CP, Thông tư số 36/2025/TT-BCA và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 10:2025/BCA về trang bị phương tiện PCCC đối với nhà và công trình có hiệu lực từ ngày 31-12-2025. Đồng thời, học viên được hướng dẫn làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở, lực lượng PCCC cơ sở và những người được phân công thực hiện nhiệm vụ PCCC trong việc tham mưu, tổ chức thực hiện công tác phòng ngừa, xử lý sự cố cháy, nổ, cũng như các kỹ năng thoát nạn, cứu người khi có tình huống khẩn cấp.

Diễn tập cứu nạn trong tình huống cháy giả định

Bên cạnh phần lý thuyết, các học viên còn được hướng dẫn quy trình sử dụng, bảo quản và bảo dưỡng các trang thiết bị, phương tiện PCCC&CNCH; trực tiếp thực hành sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu và xử lý các tình huống giả định, qua đó củng cố kỹ năng xử lý sự cố ngay từ khi mới phát sinh.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, chương trình tập huấn giúp cán bộ, công nhân viên Công ty TNHH Asahi Denso Việt Nam nâng cao nhận thức về nguyên nhân gây cháy, các biện pháp phòng ngừa và kỹ năng sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ, góp phần bảo đảm an toàn trong hoạt động sản xuất, hạn chế nguy cơ cháy, nổ và giảm thiểu thiệt hại về người, tài sản.

Các học viên trực tiếp sử dụng bình chữa cháy xách tay dập tắt đám cháy giả định

Trong khuôn khổ chương trình, Công ty TNHH Asahi Denso Việt Nam cũng phối hợp với Đội CC&CNCH khu vực số 22 và Đội CC&CNCH khu vực số 3 tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có sự tham gia của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH và lực lượng PCCC cơ sở. Thông qua buổi thực tập, các lực lượng đã kiểm tra, đánh giá tính khả thi của phương án đã xây dựng, rèn luyện kỹ năng hiệp đồng, phối hợp xử lý tình huống cháy, nổ, đồng thời nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, chủ động ứng phó hiệu quả khi có sự cố xảy ra, góp phần bảo đảm an toàn PCCC tại doanh nghiệp và khu công nghiệp Nội Bài.