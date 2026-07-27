Hà Nội nhiều điểm ngập sau trận mưa lớn trưa nay là do mưa vượt quá năng lực thoát nước

ANTD.VN -Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, do mưa lớn tập trung trong thời gian ngắn khoảng 50 mm trong 30 phút (tương đương cường độ khoảng 100 mm/h), vượt khả năng thu gom và tiêu thoát cục bộ của hệ thống đã gây ngập cục bộ tại nhiều điểm trong trận mưa trưa nay 27/7.

Thông tin về trận mưa lớn, gây ngập một số điểm trên địa bàn TP Hà Nội vào trưa và đầu giờ chiều nay 27/7, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, từ khoảng 11h00 ngày 27/7/2026, trên địa bàn TP Hà Nội xảy ra mưa dông trên diện rộng. Đến 11h30 cùng ngày, lượng mưa đo được tại các khu vực dao động từ 40mm đến 60mm: Ba Đình (1A Trần Vũ) 61,9mm; Hoàn Kiếm (110 Nguyễn Hữu Huân) 42mm; Tây Hồ 38,5mm…

Ngay khi có mưa Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP Hà Nội đã yêu cầu Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội và các đơn vị duy trì thoát nước triển khai lực lượng, phương tiện ứng trực tại các vị trí trọng yếu; tua vớt rác, vệ sinh ga thu, khơi thông dòng chảy, vận hành cửa phai, trạm bơm đầu mối và các trạm bơm cục bộ để hạ mực nước trên hệ thống, phục vụ tiêu thoát nước.

Đường Thụy Khuê, khu vực trường THPT Chu Văn An ngập sâu sau trận mưa lớn trưa nay 27/7

Tuy nhiên, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, do mưa lớn tập trung trong thời gian ngắn khoảng 50 mm trong 30 phút (tương đương cường độ khoảng 100 mm/h), vượt khả năng thu gom và tiêu thoát cục bộ của hệ thống.

Vì vậy, trong thời gian mưa, trên địa bàn TP xuất hiện một số điểm úng ngập mặt đường như Hòe Nhai, Phan Huy Ích - Nguyễn Trường Tộ, Nguyễn Thái Học, dốc La Pho – Thụy Khuê, ngõ 42 Giang Văn Minh.

Trong đó, khu vực dốc La Pho - Thụy Khuê ngập sâu khoảng 20-25 cm, khu vực ngõ 42 Giang Văn Minh thông với ngõ 100 Đội Cấn ngập sâu khoảng 35-40 cm. Sau khi mưa kết thúc khoảng 30 phút, từ khoảng 11h35 đến 12h05, các điểm úng ngập cục bộ trên mặt đường cơ bản đã rút hết.

Phố Nguyễn Siêu cũng ngập nặng

Riêng khu vực ngõ 42 Giang Văn Minh thông với ngõ 100 Đội Cấn, nước rút chậm, chiều sâu ngập khoảng 35-40 cm, gây khó khăn cho người và phương tiện lưu thông, đến thời điểm 15h00 cùng ngày, chiều sâu ngập còn khoảng 5-7cm.

Trung tâm đã đề nghị UBND các Phường Tây Hồ, Ngọc Hà là đơn vị được giao quản lý hệ thống thoát nước ngõ xóm theo phân cấp, có trách nhiệm chủ động thực hiện biện pháp bảo đảm thoát nước ngõ xóm và kiểm tra, đôn đốc các đơn vị duy trì thoát nước ngõ xóm thực hiện nạo vét hệ thống, bố trí các bơm di động tại các điểm úng ngập

Cùng với đó, đôn đốc Chủ đầu tư thực hiện dự án như Ban QLDA Đầu tư hạ tầng của phường, Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông TP đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành các dự án, có biện pháp dẫn dòng bảo đảm thoát nước khi có mưa tại khu vực ngõ 42 Giang Văn Minh, dốc La Pho – Thụy Khuê.

Đồng thời, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP Hà Nội tiếp tục yêu cầu các đơn vị thoát nước của Thành phố phối hợp, hỗ trợ UBND phường, đơn vị thoát nước ngõ xóm, chủ đầu tư dự án… thực hiện khơi thông dòng chảy, bơm cưỡng bức để nhanh chóng giải quyết các điểm ngập còn tồn tại nêu trên.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày hôm nay, khu vực Bắc bộ có mưa , mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to.

Từ chiều 27/7 đến đêm 28/7, khu vực Bắc bộ bao gồm Thủ đô Hà Nội có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 50-120mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm.