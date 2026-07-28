Nhiều tỉnh "thiếu bé gái, thừa bé trai" Bộ Y tế đề xuất giải pháp can thiệp

ANTD.VN - Để kiểm soát việc mất cân bằng giới tính khi sinh, Bộ Y tế đề xuất nhiều giải pháp khắc phục như tích hợp vào các hoạt động tại nhà trường, đưa một số nội dung vào hương ước của làng.

15 địa phương có tỷ số giới tính khi sinh vượt ngưỡng 109 bé trai/100 bé gái

Bộ Y tế đang xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035, giai đoạn I từ năm 2026 đến 2030.

Trong đó, đặt ra yêu cầu kiểm soát và thu hẹp khoảng cách mất cân bằng giới tính khi sinh, đặc biệt với những địa phương có tỷ số giới tính khi sinh cao.

Bộ Y tế cho biết, cả nước ghi nhận 15 địa phương có tỷ số giới tính khi sinh vượt ngưỡng 109 bé trai/100 bé gái.

Các tỉnh, thành phố trong danh sách này bao gồm Hà Nội, Bắc Ninh, Sơn La, Hưng Yên, Phú Thọ, Lạng Sơn, Hải Phòng, Thái Nguyên, Lai Châu, Thanh Hóa, Lào Cai, Ninh Bình, Quảng Ninh, Nghệ An và Điện Biên.

Để kiểm soát chênh lệch giới tính khi sinh, dự thảo hướng tới nhóm đối tượng can thiệp toàn diện từ thanh thiếu niên, các cặp vợ chồng, cán bộ y tế, cộng tác viên dân số cho đến lực lượng chức sắc tôn giáo.

Để tận dụng sức ảnh hưởng xã hội, Bộ Y tế đề xuất rà soát các tài liệu, giáo lý tôn giáo nhằm bổ sung các nội dung phù hợp, kết hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên đề dành riêng cho đại diện các tôn giáo nhằm định hình lại nhận thức của cộng đồng.

Nhằm từng bước loại bỏ tư tưởng trọng nam khinh nữ, các giải pháp cấp cơ sở được đưa ra gồm:

Tích hợp vào hương ước địa phương: Đưa các tiêu chí không lựa chọn giới tính thai nhi vào hương ước, quy ước tại các thôn, bản, tổ dân phố.

Đồng thời xây dựng mô hình hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái với các hoạt động tuyên truyền nâng cao vị thế phụ nữ, xây dựng các câu lạc bộ dành cho trẻ em gái, biểu dương các phụ nữ và trẻ em gái tiêu biểu trong cộng đồng.

Một nội dung đáng chú ý khác của dự thảo là đưa nội dung ngăn chặn, phòng ngừa mất cân bằng giới tính khi sinh vào nhà trường.

Theo đó, thử nghiệm tích hợp nội dung ngăn chặn, phòng ngừa mất cân bằng giới tính khi sinh vào các hoạt động ngoại khóa tại trường trung học cơ sở, trung học phổ thông; đồng thời hướng dẫn đưa nội dung vào các trường đại học, cao đẳng và trung cấp y.

Hằng năm, nhân Ngày Quốc tế Trẻ em gái (11/10), dự thảo đề xuất tổ chức Tháng hành động với nhiều hoạt động truyền thông quy mô lớn nhằm nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ và trẻ em gái.

Ngoài ra, Bộ Y tế cũng đề xuất thực hiện các cuộc khảo sát, nghiên cứu về những yếu tố văn hóa, xã hội tác động đến tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh tại Việt Nam. Kết quả nghiên cứu sẽ là cơ sở để điều chỉnh, hoàn thiện các chính sách và giải pháp can thiệp trong thời gian tới.