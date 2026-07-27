Tuổi trẻ Công an xã Nội Bài tri ân các Anh hùng liệt sĩ

ANTD.VN - Hòa trong không khí cả nước kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), tuổi trẻ Công an xã Nội Bài, Hà Nội đã cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương tham gia Lễ thắp nến tri ân tại Nghĩa trang liệt sĩ xã, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Hòa trong không khí cả nước kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), tuổi trẻ Công an xã Nội Bài cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương tham gia Lễ thắp nến tri ân tại Nghĩa trang liệt sĩ xã, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc

Sáng 27-7, trong không khí trang nghiêm và xúc động, Công an xã Nội Bài cùng đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên và nhân dân trên địa bàn tham gia Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Nội Bài. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" cho thế hệ trẻ.

Trong ánh nến lung linh và hương trầm nghi ngút, các đại biểu, cán bộ, đoàn viên thanh niên và nhân dân đã thành kính dành phút mặc niệm, dâng hương, dâng hoa và thắp nến lên từng phần mộ các Anh hùng liệt sĩ. Mỗi nén hương, mỗi ngọn nến được thắp lên đều thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ độc lập, tự do của Tổ quốc và cuộc sống bình yên của nhân dân.

Ban chỉ huy Công an xã Nội Bài thăm hỏi động viên thân nhân gia đình Liệt sỹ, người có công cách mạng

Lễ thắp nến tri ân không chỉ là hoạt động mang ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc mà còn là dịp để cán bộ, chiến sĩ Công an xã Nội Bài ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc, khắc ghi những cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh. Qua đó, góp phần giáo dục lý tưởng cách mạng, nâng cao ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đối với tuổi trẻ Công an xã Nội Bài, việc tham gia tổ chức và thực hiện các hoạt động tri ân còn thể hiện tinh thần xung kích, trách nhiệm trong công tác giáo dục truyền thống, lan tỏa những giá trị tốt đẹp của đạo lý dân tộc. Đây cũng là dịp để mỗi cán bộ, đoàn viên tự nhắc nhở bản thân không ngừng tu dưỡng phẩm chất, rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao năng lực công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ban chỉ huy Công an xã Nội Bài thăm hỏi gia đình, thân nhân Liệt sỹ, thương bệnh binh

Mỗi ngọn nến được thắp sáng là một lời tri ân gửi tới các Anh hùng liệt sĩ và cũng là lời hứa của cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên trên địa bàn, trong đó có lực lượng Công an xã Nội Bài, sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy phục vụ nhân dân, giữ vững an ninh trật tự, góp phần xây dựng địa bàn bình yên, vì cuộc sống hạnh phúc của nhân dân và sự phát triển bền vững của quê hương.