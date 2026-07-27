Lại thêm một sinh viên trường Y bị bóc "phốt" dọa lấy ven trật 3 lần

ANTD.VN - Ngay sau vụ 2 sinh viên trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ bị lên án với lời dọa "tiêm thuốc độc" thì ĐH Y Hà Nội cũng xác nhận 1 sinh viên trường này bị phản ứng khi tuyên bố sẽ

Trường ĐH Y Hà Nội xác nhận nữ sinh dọa "lấy trật ven 3 lần" là sinh viên trường này

Ngay khi xuất hiện tiếp một clip ghi lại hình ảnh một nữ sinh mặc áo blouse, gắn kèm trạng thái "Bệnh nhân mắng mình: Sinh viên y thì đi ra, biết cái gì đâu. Nên tí mình sẽ xếp giường cho bác ở trong góc và lấy ven trật 3 lần"- dư luận xã hội tỏ ra lo lắng trước vấn đề y đức xuống cấp của giới trẻ.

Trường đại học Y Hà Nội đã có phản hồi ngày 27-7 cho biết, nữ sinh đăng bài viết gây tranh cãi trên là T.T.T.L., sinh viên năm 2 ngành hộ sinh, Trường đại học Y Hà Nội. Nữ sinh này đang trong thời gian nghỉ hè, không đi thực tập tại viện.

Sau khi bị phản ứng gay gắt trên mạng xã hội, nữ sinh này đã chủ động báo cáo với nhà trường. Thông tin với báo chí, nhà trường cho biết, Trường đại học Y Hà Nội sẽ xem xét kỷ luật nghiêm sinh viên L. với suy nghĩ lệch lạc này.

Đáng nói là ngày 26-7, trên mạng xã hội cũng lan truyền một clip, trong đó có hình ảnh 2 sinh viên y khoa ngồi tại quầy lễ tân Bệnh viện Đa khoa Đức Giang livestream và chửi thề, dọa "tiêm thuốc độc" cho người bình luận.

Ngày 27-7, trường đại học Kinh doanh và Công nghệ (Hà Nội) cũng đã xác nhận đây là sinh viên của nhà trường và cho biết sẽ tiến hành kỷ luật nghiêm khắc.

Trước hành vi này, nhiều ý kiến cho rằng thói quen đùa cợt của giới trẻ đã đi quá giới hạn và cần có bài học cảnh tỉnh. Nghiêm trọng hơn, nhiều người cho rằng đây là sự xuống cấp trầm trọng trong đạo đức, tư duy làm nghề trong tương lai dù chỉ là của một vài cá nhân nhưng cũng đặt ra một nỗi lo. Nên xem xét có một bước kiểm tra đạo đức trước khi xét tuyển.

Có bạn đọc đánh giá tư duy thế này không chỉ ảnh hưởng đến bộ mặt toàn ngành Y, mà còn ảnh hưởng đến các bác sĩ trẻ thực sự yêu nghề, sẽ không được bệnh nhân tin tưởng khi khám bệnh.