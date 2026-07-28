Nâng cao kỹ năng phòng ngừa, xử lý tình huống hoả hoạn cho công nhân

ANTD.VN - Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (CC&CNCH) khu vực số 29, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Công ty cổ phần tập đoàn Sunhouse và Công ty cổ phần Tomeco An Khang tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ PCCC&CNCH cho công nhân viên, người lao động và lực lượng PCCC&CNCH cơ sở.

Công ty cổ phần tập đoàn Sunhouse và Công ty cổ phần Tomeco An Khang là các cơ sở có quy mô diện tích lớn, mật độ người làm việc trong khoảng thời gian nhất định lớn cùng nhiều thiết bị tiêu thụ điện, hàng hoá tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao. Do đó, công tác bảo đảm an toàn PCCC&CNCH luôn được đơn vị xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên.

Tại các buổi tuyên truyền, tập huấn gần 400 cán bộ, công nhân viên của 2 công ty đã được báo cáo viên phổ biến, kiến thức, pháp luật về PCCC&CNCH; hướng dẫn về quy trình khai báo, cập nhật dữ liệu truyền tin của cơ sở; cập nhật tình hình cháy, nổ và các vụ cháy điển hình xảy ra trong thời gian qua trên địa bàn thành phố Hà Nội; nhận diện những nguy cơ cháy nổ tại cơ sở, nơi tập trung đông người; hướng dẫn các biện pháp phòng cháy, phương pháp kiểm tra an toàn PCCC tại cơ sở…

Cán bộ Đội CC&CNCH KV số 29 tuyên truyền các kiến thức, kỹ năng về PCCC&CNCH cho công nhân của Công ty cổ phần tập đoàn Sunhouse

Bên cạnh đó, CBCS Đội CC&CNCH khu vực số 29 cũng hướng dẫn các công nhân cách sử dụng các loại bình chữa cháy xách tay và các phương tiện chữa cháy được trang bị tại cơ sở; cách sử dụng một số phương tiện cứu nạn thông thường, các động tác cứu người trong đám cháy, hướng dẫn các kỹ năng chữa cháy và thoát hiểm khi có sự cố xảy ra,…

Báo cáo viên hướng dẫn cho các học viên của Công ty cổ phần tập đoàn Sunhouse về công năng, cách sử dụng bình chữa cháy xách tay

Song song với công tác tuyên truyền, Đội CC&CNCH khu vực số 29 đã phối hợp với 2 công ty tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ngay tại cơ sở. Các tình huống được đặt ra sát với thực tế của từng cơ sở và được lực lượng PCCC&CNCH cơ sở triển khai xử lý kịp thời, hiệu quả.

Cán bộ PCCC hướng dẫn các công nhân sử dụng các thiết bị PCCC tại chỗ

Đặc biệt, tại Công ty cổ phần Tomeco An Khang tình huống giả định, xảy ra cháy tại khu vực phòng xưởng sản xuất tầng 1 do chập điện, khói lan nhanh và có người mắc kẹt bên trong. Ngay khi phát hiện đám cháy, lực lượng PCCC&CNCH cơ sở đã nhanh chóng báo động, ngắt điện toàn bộ khu vực cháy, hướng dẫn mọi người di chuyển theo lối thoát nạn, sử dụng các trang thiết bị và phương tiện chữa cháy tại chỗ để dập tắt cháy, đồng thời điện báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH theo số điện thoại 114.

Nhận được tin báo, Đội CC&CNCH khu vực số 29 đã nhanh chóng điều động lực lượng và phương tiện tới hiện trường, triển khai đội hình, phối hợp với lực lượng PCCC&CNCH cơ sở tổ chức chữa cháy và tìm kiếm cứu người mắc kẹt. Sau khoảng 5 phút nỗ lực tập trung chữa cháy và cứu nạn, đám cháy giả định được dập tắt hoàn toàn, toàn bộ người mắc kẹt đã được di chuyển đến vị trí an toàn.

Các lực lượng phối hợp triển khai thực tập tình huống cháy giả định tại công ty cổ phần Tomeco An Khang

Thông qua hoạt động tập huấn và thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ đã giúp cán bộ, công nhân viên trong 2 Công ty nắm được tầm quan trọng của công tác PCCC&CNCH. Từ đó phát huy tính chủ động, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống khi xảy ra sự cố.

Sau buổi tuyên truyền, tập huấn, thực tập phương án, mỗi cán bộ, công nhân viên trong công ty sẽ là một tuyên truyền viên công tác PCCC&CNCH, góp phần nâng cao ý thức, kiến thức cho các thành viên trong công ty, gia đình và cộng đồng, góp phần đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia PCCC, hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ xảy ra cháy, nổ.