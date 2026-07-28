Mưa to dồn dập ở Bắc bộ còn kéo dài đến bao giờ?

ANTD.VN -Trong hôm nay, khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 40-90mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Cơ quan khí tượng thông tin, đêm qua và sáng sớm nay 28/7, khu vực Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 27/7 đến 3 giờ ngày 28/7 có nơi trên 60mm như các trạm: Lạc Lương, (Phú Thọ) 68,8mm; Đông Triều (Quảng Ninh) 74,8mm; Đồng Việt, (Bắc Ninh) 125mm; Kiều Phú (TP Hà Nội) 73,2mm; Triệu Sơn (Thanh Hóa) 122,8mm; Đô Lương (Nghệ An) 148,6mm;…

Khu vực cao nguyên Trung bộ và Nam bộ có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to.

Mưa lớn dồn dập ở Bắc bộ, bao gồm Thủ đô Hà Nội được dự báo duy trì trong 1-2 ngày tới

Trong ngày hôm nay, khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 40-90mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm. Từ ngày 28/7 đến đêm 29/7, khu vực cao nguyên Trung bộ và Nam bộ có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 50-110mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 170mm.

Ngoài ra ngày và đêm 28/7, khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh, TP Huế và duyên hải Nam Trung bộ có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh

Từ ngày 29/7, mưa lớn diện rộng ở khu vực Bắc bộ có khả năng kết thúc. Từ ngày 30/7, mưa lớn ở khu vực cao nguyên Trung bộ và Nam bộ giảm dần.

Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.