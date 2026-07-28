Mastercard mở rộng nền tảng thẻ ảo với công cụ quản lý bảo mật mới

ANTD.VN - Mastercard công bố loạt nâng cấp cho Mastercard In Control®, gồm công cụ quản lý thẻ ảo tiên tiến, khả năng kiểm soát xuyên suốt vòng đời thanh toán và kết nối với mạng lưới đối tác thanh toán tích hợp thông qua một API duy nhất.

Hệ sinh thái nền tảng số thẻ ảo (VCN) của Mastercard hiện kết nối các tổ chức phát hành, nền tảng và doanh nghiệp tại 43 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có 14 thị trường châu Á - Thái Bình Dương, hỗ trợ 174 loại tiền tệ.

Bà Anouska Ladds, Phó Chủ tịch điều hành, Thương mại và dòng thanh toán mới, Châu Á - Thái Bình Dương, Mastercard chia sẻ: “Thẻ ảo giúp các bộ phận tài chính và thu mua tăng tính linh hoạt trong thanh toán mà không phát sinh rủi ro hay gia tăng thêm trở ngại trong quan hệ với nhà cung cấp. Đây chính là mục tiêu tối ưu hóa mà các doanh nghiệp trong khu vực đang hướng đến, và cũng là lý do thẻ ảo ngày càng trở thành một phần không thể thiếu trong phương thức thanh toán của doanh nghiệp”.

Commercial Connect API cung cấp một điểm truy cập duy nhất, giúp khách hàng đơn giản hóa việc quản lý và mở rộng các tính năng thẻ ảo. Giải pháp góp phần xử lý một thách thức phổ biến, khi 69% doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc kết nối hệ thống thanh toán với hệ thống quản trị kinh doanh.

Các nâng cấp mới cho phép áp dụng đồng thời nhiều bộ quy tắc quản lý ở cấp độ thẻ gốc, bảo đảm thực thi nhất quán trên giao dịch và thẻ ảo liên kết mà không cần xử lý thông tin xác thực nhạy cảm. Việc tạo thẻ ảo và khởi tạo thanh toán cũng có thể được thực hiện trong cùng một bước, giúp đơn giản hóa tích hợp và rút ngắn thời gian triển khai.

Chương trình VCN tích hợp tiếp tục đưa thanh toán thẻ ảo vào các hệ thống sẵn có của doanh nghiệp, giúp đơn giản hóa quy trình thanh toán B2B.

Giảm thiểu rủi ro xuyên suốt vòng đời thanh toán

Dữ liệu của Mastercard cho thấy tỷ lệ gian lận trên thẻ ảo chưa bằng 1/5 so với các loại thẻ khác; tỷ lệ này còn thấp hơn với thẻ ảo phát hành thông qua Mastercard In Control.

Mastercard tăng cường khả năng quản lý với hai giải pháp:

● Kiểm soát thực thi bởi tổ chức phát hành (Issuer Enforced Controls) được áp dụng khi tạo số thẻ ảo, cho phép tổ chức phát hành thiết lập hạn mức chi tiêu, trần giao dịch và thời hạn hiệu lực. Nhờ đó, các yêu cầu tuân thủ được áp dụng ngay từ đầu, góp phần giảm rủi ro gian lận.

● Kiểm soát thanh toán bù trừ (Clearing Controls) mở rộng việc xác thực từ khâu cấp phép sang giai đoạn thanh toán bù trừ. Tính năng giúp doanh nghiệp và nền tảng chặn giao dịch không hợp lệ, áp dụng biện pháp kiểm soát chính xác hơn, quản lý thời điểm thanh toán và duy trì chính sách tập trung khi chương trình mở rộng.

Citi đã đưa cả Issuer Enforced Controls và Clearing Controls vào vận hành, đồng thời dự kiến trở thành tổ chức phát hành đầu tiên triển khai các tính năng VCN mới trên toàn cầu vào cuối năm 2026.

Các tính năng mới được củng cố bởi bảo mật cấp độ mạng lưới, công nghệ token hóa, giám sát gian lận và các giải pháp an ninh mạng cấp doanh nghiệp của Mastercard. Mastercard In Control xử lý giao dịch thương mại điện tử theo thời gian thực trên nền tảng có khả năng sẵn sàng và phục hồi cao.