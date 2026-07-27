Dược Hà Tây: Lan tỏa tinh thần "Uống nước nhớ nguồn" qua nhiều hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng ý nghĩa

ANTD.VN - Hưởng ứng tháng tri ân người có công với cách mạng và phát huy tinh thần tương thân tương ái, trong tháng 7-2026, Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây (Dược Hà Tây) đã đồng hành, tài trợ và phối hợp tổ chức nhiều chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí tại các địa bàn ở Hà Nội và các tỉnh lân cận, để lại dấu ấn về một doanh nghiệp luôn vì cộng đồng.

Dược Hà Tây đồng hành cùng hoạt động “Khám, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí” tại xã Tam Hưng (Hà Nội)

Phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" tốt đẹp của dân tộc, Dược Hà Tây đã có những hành động thiết thực, thể hiện trách nhiệm xã hội sâu sắc. Vừa qua, công ty đã tài trợ toàn bộ nguồn thuốc và thực phẩm chức năng cho chương trình "Khám bệnh, tư vấn sức khỏe, kê đơn và cấp phát thuốc miễn phí" diễn ra vào ngày 11/7 tại xã Tam Hưng (Hà Nội).

Chương trình, với sự phối hợp của Bệnh viện Đa khoa Thường Tín, đã phục vụ cho 400 người dân là đối tượng chính sách, người có công, bao gồm thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và thân nhân liệt sĩ. Sự hỗ trợ kịp thời của Dược Hà Tây đã mang lại niềm vui và sự chăm sóc sức khỏe thiết thực cho các ông bà, cô bác đã cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc.

Không chỉ dừng lại ở đó, Dược Hà Tây còn lan tỏa tinh thần vì cộng đồng bằng việc đồng hành cùng thế hệ trẻ trong các chiến dịch tình nguyện. Xuyên suốt tháng 7, công ty đã sát cánh cùng các y bác sĩ tương lai từ Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội và Học viện Y - Dược học Cổ truyền Việt Nam trong chiến dịch "Mùa hè xanh 2026".

Dược Hà Tây đồng hành cùng hoạt động “Khám, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí” tại xã Tam Hưng (Hà Nội)

Hàng nghìn suất thuốc miễn phí đã được Dược Hà Tây trao tận tay người dân có hoàn cảnh khó khăn, người cao tuổi và trẻ em tại các địa bàn vùng sâu vùng xa như xã Cao Bồ (tỉnh Tuyên Quang), xã Bát Mọt (tỉnh Thanh Hóa) và xã Kiều Phú (Hà Nội). Những hoạt động này không chỉ giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế mà còn thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết, cống hiến cho các sinh viên ngành y, đồng thời thể hiện sự quan tâm của doanh nghiệp đến việc nâng cao sức khỏe toàn dân.

Dược Hà Tây đồng hành cùng sinh viên trường Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội và Học viện Y - Dược học Cổ truyền Việt Nam trong chiến dịch “Mùa hè xanh 2026”

Chia sẻ về chuỗi hoạt động, đại diện Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây cho biết: "Với hơn 60 năm xây dựng và phát triển, Dược Hà Tây luôn tâm niệm rằng sự phát triển bền vững của doanh nghiệp phải gắn liền với trách nhiệm đối với xã hội. Việc đồng hành cùng các hoạt động chăm sóc sức khỏe cho gia đình chính sách, các hoàn cảnh khó khăn không chỉ là thực hiện đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn' mà còn là sứ mệnh mà chúng tôi luôn theo đuổi. Chúng tôi tự hào khi được góp một phần công sức nhỏ bé để chăm lo, cống hiến sức khỏe mọi người và lan tỏa những giá trị nhân văn trong cộng đồng".

Dược Hà Tây luôn cống hiến hết mình vì sức khỏe của người dân

Là một trong những doanh nghiệp dược phẩm giàu kinh nghiệm, Dược Hà Tây đã và đang khẳng định vị thế của một thương hiệu uy tín, không chỉ cung cấp những sản phẩm chất lượng mà còn luôn tận tâm, cống hiến vì sức khỏe của người dân.