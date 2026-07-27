50 phút "chạy đua" giành giật sự sống cho nam trung niên bị ngừng tim, động mạch hẹp 99%

ANTD.VN - Khi được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình lúc gần 0h khuya, nam bệnh nhân 51 tuổi rơi vào tình trạng mất ý thức, ngừng tuần hoàn, dòng máu nuôi cơ tim gần như bị tắc hoàn toàn…

Nhờ được cấp cứu và xử trí kịp thời, người bệnh đã vượt qua cơn nguy kịch

Ngày 27-7, Bệnh viện Bạch Mai thông tin, các bác sĩ tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình vừa chạy đua với thời gian để giành lại nhịp đập cho người bệnh ngừng tim, nguy cơ đột tử rất cao.

Theo đó, đêm 23-7, người bệnh nam 51 tuổi, có tiền sử tăng huyết áp nhưng không điều trị, xuất hiện đau ngực trái dữ dội kèm vã mồ hôi từ 18h. Sau khi được xử trí ban đầu tại bệnh viện tuyến dưới, người bệnh được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình lúc 23h50.

Khi nhập viện, người bệnh đau ngực liên tục, điện tâm đồ ghi nhận hình ảnh ST chênh lên trước rộng - dấu hiệu của nhồi máu cơ tim cấp diện rộng với nguy cơ đột tử rất cao. Phía bệnh viện đã kích hoạt quy trình báo động đỏ can thiệp mạch vành để cấp cứu người bệnh.

Khi vừa vào phòng can thiệp, người bệnh bất ngờ mất ý thức, không bắt được mạch cảnh và mạch bẹn, rơi vào tình trạng ngừng tuần hoàn. Kíp cấp cứu do TS.BS Bùi Nguyên Tùng trực tiếp chỉ huy lập tức tiến hành hồi sinh tim phổi, ép tim ngoài lồng ngực và sốc điện phá rung. Sau 5 phút căng thẳng, tim người bệnh đập trở lại.

Kết quả chụp mạch vành cho thấy động mạch liên thất trước hẹp tới 99% ngay đoạn đầu, dòng máu nuôi cơ tim gần như bị tắc hoàn toàn. Các bác sĩ nhanh chóng đặt stent, tái thông mạch vành thành công, khôi phục hoàn toàn dòng chảy.

Từ thời điểm người bệnh ngừng tim đến khi tái thông hoàn toàn mạch vành chỉ diễn ra trong 50 phút.

Sau can thiệp, người bệnh được điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực. Đến ngày 25-7, người bệnh hoàn toàn tỉnh táo, tiếp xúc tốt, các chỉ số sinh tồn ổn định...

Theo PGS.TS.BS Nguyễn Thị Thu Hoài, Viện trưởng Viện Tim mạch - Bệnh viện Bạch Mai, trong nhồi máu cơ tim cấp có biến chứng ngừng tuần hoàn, từng phút đều quyết định cơ hội sống của người bệnh. Việc chẩn đoán chính xác, kích hoạt kíp can thiệp trong 'thời gian vàng' và xử trí dứt điểm tổn thương hẹp 99% ngay tại cơ sở Ninh Bình cho thấy sự đồng bộ trong hệ thống cấp cứu 24/7 giữa hai cơ sở của Bệnh viện Bạch Mai.

PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, phía sau thành công của ca cấp cứu là quá trình chuẩn bị bài bản về nhân lực và đào tạo chuyên môn. Thành công của ca bệnh không chỉ khẳng định trình độ chuyên môn mà còn cho thấy hiệu quả của mô hình đưa y tế chất lượng cao đến gần người dân, giúp người bệnh không bỏ lỡ "thời gian vàng" trong những tình huống nguy kịch.