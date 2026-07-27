Xã Đan Phượng ra mắt Trung tâm Giáo dục cộng đồng về PCCC và CNCH

Đây là mô hình hướng tới việc đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, đưa người dân từ học lý thuyết sang trực tiếp trải nghiệm, thực hành các kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ và cứu nạn, cứu hộ.

Chương trình được tổ chức tại Nhà thi đấu đa năng, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Đan Phượng

Chương trình được tổ chức tại Nhà thi đấu đa năng, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Đan Phượng với sự tham dự của lãnh đạo địa phương, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH cùng đông đảo cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và nhân dân trên địa bàn.

Theo lãnh đạo UBND xã Đan Phượng, việc đưa Trung tâm vào hoạt động đánh dấu bước chuyển quan trọng trong công tác tuyên truyền về PCCC và CNCH. Thay vì chỉ truyền đạt kiến thức theo phương thức truyền thống, mô hình hướng tới phương pháp "học thông qua trải nghiệm", giúp người dân trực tiếp thực hành các kỹ năng cần thiết để chủ động ứng phó khi xảy ra sự cố.

Các em học sinh tìm hiểu vè các phương tiện PCCC và CNCH

Trung tâm sẽ hoạt động định kỳ vào các ngày cuối tuần, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức, học sinh và người dân đến tham quan, học tập và trải nghiệm. Tại đây, người tham gia được tìm hiểu các phương tiện, thiết bị chữa cháy và cứu nạn hiện đại; thực hành triển khai đội hình chữa cháy với các kỹ năng rải vòi, cuộn vòi, phun nước trúng mục tiêu; trải nghiệm thoát nạn từ trên cao bằng dây thả chậm bảo đảm an toàn.

Bên cạnh đó, chương trình còn trang bị những kỹ năng sơ cấp cứu thiết yếu như ép tim ngoài lồng ngực, garô cầm máu, cố định xương gãy, kỹ thuật di chuyển và vận chuyển người bị nạn ra khỏi khu vực nguy hiểm. Đây đều là những kỹ năng quan trọng, có thể quyết định hiệu quả cứu người trong "thời gian vàng" trước khi lực lượng chuyên nghiệp có mặt.

Cùng trải nghiệm và học cách thoát nạn, chữa cháy

Thông qua mô hình, người dân không chỉ được phổ biến quy định của pháp luật về PCCC mà còn trực tiếp sử dụng các phương tiện chữa cháy, luyện tập kỹ năng thoát nạn trong môi trường nhiều khói, khí độc, sử dụng mặt nạ phòng độc và xử lý các tình huống giả định sát với thực tế. Cách tiếp cận này góp phần nâng cao ý thức tự phòng, tự bảo vệ và khả năng xử lý ban đầu của mỗi người dân khi có cháy, nổ xảy ra.

Ngay sau lễ triển khai, cán bộ Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 24 đã trực tiếp tuyên truyền kiến thức pháp luật về PCCC và CNCH, phân tích những nguyên nhân phổ biến dẫn đến cháy, nổ, hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa cũng như kỹ năng xử lý sự cố.

Các em nhỏ trải nghiệm kỹ năng thoát nạn

Đặc biệt, các em học sinh, giáo viên và người dân được trực tiếp thực hành sử dụng bình chữa cháy xách tay, trải nghiệm kỹ năng thoát nạn trong môi trường có nhiều khói, sử dụng mặt nạ phòng độc và tham gia các tình huống giả định. Không khí học tập sôi nổi, trực quan đã giúp người tham gia dễ dàng tiếp thu kiến thức, ghi nhớ kỹ năng và nâng cao khả năng ứng phó trong các tình huống khẩn cấp.

Việc đưa Trung tâm Giáo dục cộng đồng về PCCC và CNCH vào hoạt động không chỉ góp phần xây dựng môi trường giáo dục kỹ năng thiết thực, mà còn là bước đi quan trọng trong việc phát huy vai trò của người dân trong công tác phòng ngừa cháy, nổ ngay từ cơ sở. Qua đó, từng bước xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH đi vào chiều sâu, thực chất, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.