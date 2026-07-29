Hà Nội: Sốt xuất huyết gia tăng, thêm 3 ổ dịch mới

ANTD.VN - Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, số mắc sốt xuất huyết đang có xu hướng gia tăng theo chu kỳ hàng năm và đã ghi nhận một số ổ dịch nhiều bệnh nhân.

Theo CDC Hà Nội, số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn tiếp tục gia tăng trong những tuần gần đây, đồng thời thành phố ghi nhận thêm nhiều ổ dịch mới.

Trong tuần từ ngày 17/7 đến 24/7/2026, thành phố ghi nhận 146 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 61 phường, xã, tăng 50 ca so với tuần trước (96 ca). Đồng thời, 3 ổ dịch mới được phát hiện tại Chương Dương, Thanh Oai và Việt Hưng.

Tính từ đầu năm đến nay, Hà Nội đã ghi nhận 871 ca mắc tại 111 phường, xã, chưa ghi nhận trường hợp tử vong, cao gần gấp đôi so với cùng kỳ năm 2025 (475 ca). Toàn thành phố đã xuất hiện 30 ổ dịch, trong đó 9 ổ dịch vẫn đang hoạt động và tiếp tục được ngành y tế theo dõi, xử lý.

Theo nhận định của CDC Hà Nội, số ca mắc sốt xuất huyết đang có xu hướng gia tăng theo chu kỳ hằng năm. Thành phố đã ghi nhận một số ổ dịch có nhiều bệnh nhân và dự báo trong thời gian tới sẽ tiếp tục xuất hiện thêm ca mắc cùng các ổ dịch mới. Trước diễn biến này, ngành y tế đang tăng cường giám sát dịch tễ, xử lý ổ dịch và đẩy mạnh truyền thông nhằm nâng cao ý thức phòng bệnh trong cộng đồng.