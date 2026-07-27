Xuyên đêm lập lại trật tự đô thị tại khu vực chợ Long Biên

ANTD.VN - Thực hiện chỉ đạo của Công an thành phố Hà Nội về việc tiếp nhận, quản lý địa bàn công cộng, Công an phường Ba Đình đã triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông tại khu vực trạm trung chuyển xe buýt và cổng chợ Long Biên - một trong những điểm nóng về giao thông và hoạt động giao thương trên địa bàn.

Khu vực trạm trung chuyển xe buýt và chợ Long Biên hằng ngày tập trung lượng lớn phương tiện và người dân đến giao dịch, đặc biệt vào khung giờ đêm và rạng sáng, thời điểm hoạt động bốc xếp, vận chuyển hàng hóa diễn ra sôi động. Đây cũng là nguyên nhân khiến tình trạng dừng, đỗ xe không đúng quy định, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, gây ùn tắc giao thông và ảnh hưởng đến trật tự đô thị thường xuyên xảy ra.

Cán bộ chiến sỹ Công an phường Ba Đình chốt trực tại khu vực chợ Long Biên

Xác định đây là địa bàn trọng điểm, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Chỉ huy Công an phường Ba Đình, lực lượng Cảnh sát trật tự được giao giữ vai trò nòng cốt, thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát, phân luồng giao thông, nhắc nhở và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Công tác bảo đảm trật tự được duy trì liên tục, tập trung vào các khung giờ cao điểm, nhất là những ngày mùng 1 và ngày Rằm hằng tháng - thời điểm lưu lượng người và phương tiện tăng cao.

Đêm 26-7, rạng sáng 27-7, lực lượng Cảnh sát trật tự Công an phường Ba Đình tiếp tục xuyên đêm triển khai lực lượng tại khu vực chợ Long Biên và trạm trung chuyển xe buýt. Các tổ công tác đồng loạt điều tiết giao thông, xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự đô thị, giải tỏa tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, nhanh chóng khắc phục các điểm ùn ứ, bảo đảm giao thông thông suốt và giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở hỗ trợ đắc lực cho Công an phường

Việc duy trì lực lượng xuyên đêm không chỉ góp phần lập lại kỷ cương đô thị tại khu vực chợ đầu mối lớn của Thủ đô mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động giao thương của người dân, hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn và ùn tắc giao thông.

Trao đổi với An ninh Thủ đô, Đại úy Nguyễn Tiến Quang, Phó Trưởng Công an phường Ba Đình cho biết, khu vực trạm trung chuyển xe buýt và cổng chợ Long Biên là địa bàn có mật độ phương tiện, hoạt động bốc xếp, giao thương rất lớn, đặc biệt từ đêm đến rạng sáng. Do đó, đơn vị xác định đây là địa bàn trọng điểm cần duy trì lực lượng thường xuyên để bảo đảm trật tự đô thị và trật tự an toàn giao thông.

"Thực hiện chỉ đạo của Công an thành phố về tiếp nhận quản lý địa bàn công cộng, Công an phường Ba Đình đã xây dựng kế hoạch, bố trí lực lượng bám sát địa bàn, tăng cường tuần tra, điều tiết giao thông và xử lý nghiêm các hành vi lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, dừng, đỗ xe sai quy định. Chúng tôi không chỉ xử lý vi phạm mà còn chú trọng tuyên truyền, vận động để nâng cao ý thức chấp hành của người dân và các hộ kinh doanh. Mục tiêu là từng bước hình thành nền nếp, xây dựng môi trường đô thị văn minh, an toàn, tạo thuận lợi cho người dân và các hoạt động giao thương tại khu vực chợ Long Biên", Đại úy Nguyễn Tiến Quang nhấn mạnh.

Tổ Cảnh sát trật tự Công an phường Ba Đình vừa xử lý, vừa tuần tra xuyên đêm

Theo đồng chí Phó Trưởng Công an phường Ba Đình, thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục duy trì các tổ công tác, tăng cường kiểm tra vào các khung giờ cao điểm, nhất là ban đêm, rạng sáng nhằm bảo đảm trật tự đô thị được duy trì thường xuyên, không để tình trạng vi phạm tái diễn.