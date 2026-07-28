Hà Nội siết chặt công tác phòng cháy, chữa cháy theo quy định mới

ANTD.VN - Từ ngày 1-7, Hà Nội triển khai các quy định mới về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2024 cùng các văn bản hướng dẫn thi hành. Theo đó, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người đứng đầu cơ sở trong công tác bảo đảm an toàn PCCC được quy định rõ hơn; đồng thời đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ số trong quản lý và kết nối dữ liệu PCCC.